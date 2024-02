Festnahme nach Einbruch in Arztpraxis

Mannheim (ots) – Am Freitagmorgen gegen 04:30 Uhr gelang einer Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt die Festnahme einer 32-jährigen Einbrecherin, nachdem sie versuchte, in eine Arztpraxis in der Bürgermeister-Fuchs-Straße einzudringen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Frau dabei, wie sich diese an einer Fensterscheibe der Praxis zu schaffen machte und allarmierte die Beamten.

Noch bevor sich die Täterin Zutritt zu den Praxisräumen verschaffen konnte, wurde sich von dem Streifenteam festgenommen. Bei den nachfolgenden Einsatzmaßnahmen ergaben sich Hinweise, dass die 32-Jährige auch für weiter Einbrüche in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim-Hauptbahnhof (ots) – Am Donnerstagnachmittag (01.Februar) mussten nach einem Abriss der Bahnoberleitung 50 Reisende eines Regionalexpress am Hauptbahnhof evakuiert werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Ursache eingeleitet. Es wurde keine Personen verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel die Oberleitung im Hauptbahnhof auf den vorderen Teil des Regionalexpress.

Alarmierte Einsatzkräfte und Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten die 50 Fahrgäste aus dem Zug. Der Strom musste im gesamten Hauptbahnhof Mannheim abgeschaltet und die Oberleitung geerdet werden. Durch den Vorfall wurden nach bisherigen Informationen keine Personen verletzt. Die Sperrung der Strecke dauerte aufgrund der Reparatur- und Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Betrüger geben sich als Polizisten aus – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Ein 78-Jähriger aus Heddesheim erhielt am Donnerstagabend einen schockierenden Anruf. Ein vorgeblicher Polizeibeamter erklärte, dass die Tochter des 78-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Mensch zu Tode gekommen sei. Nun müsse eine hohe Kaution gestellt werden, da ansonsten eine Haft drohe.

Erschrocken über diese bestürzende Nachricht, fuhr der Senior, wie vom Anrufer gefordert, mit seinem VW Golf nach Mannheim. Auf einem Parkplatz in der Tattersallstraße übergab gegen 22:30 Uhr einem unbekannten Mann einen Umschlag mit Bargeld. Erst nach einiger Zeit kamen ihm Zweifel an der Sache und er verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen hinsichtlich des Betrugs aufnahm.

Die Schadenssumme beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Eine detaillierte Beschreibung des Täters ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell bei Schockanrufen:

Versuchen Sie ruhig zu bleiben und sich nicht zur Eile drängen zu lassen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des Anrufers sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen.

Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder Vertrauten.

Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen geht. Die echte Polizei wird Sie nie nach ihrem Bargeld oder nach Wertgegenständen fragen.

Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-bera tung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/