Auto überschlägt sich nach Kollision – Person leicht verletzt

Heidelberg/BAB 5 (ots) – Am Donnerstag um 17:50 Uhr kam es auf der BAB 5 in Richtung Darmstadt vor der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen, Höhe Pfaffengrund, zu einem Unfall. Ein 21-jähriger LKW-Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die BAB 5 in Fahrtrichtung Darmstadt auf der rechten Fahrspur. Trotz eines Überholverbotes überholte dieser ein unbeteiligtes Auto.

Beim Wiedereinordnen nach rechts übersah der 21-Jährige den rechts vor ihm fahrenden 37-jährigen Citroen-Fahrer. Der 21-Jährige streifte mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite das Auto des 37-Jährigen, wodurch dieses sich um die eigene Achse drehte, auf die linke Fahrspur geriet, überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der linken Fahrspur und kollidierte entweder mit umherfliegenden Fahrzeugteilen oder dem sich überschlagenen Auto selbst. Genauere Angaben können nach aktuellem Stand der Ermittlungen hierzu nicht gemacht werden.

Der 37-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde er in ein nahe gelegenes Krankhaus verbracht. Das Auto des 37-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 17.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde aufgrund der Fahrstreifensperrung der Verkehr bis circa 19:30 Uhr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Starkstromkabel entwendet – rund 15.000 Euro Schaden

Heidelberg (ots) – In der Zeit von Mittwoch um 18 Uhr bis auf Donnerstag um 07 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft gleich mehrere Meter Stromkabel von zwei aneinandergrenzenden Baustellen in der Freiburger Straße / Kolbenzeile. Diese trennten mittels unbekanntem Werkzeug die Starkstromkabel zweier Baufirmen im Wert von schätzungsweise 15.000 Euro ab und flüchteten mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Baubetrieb konnte vorerst nicht fortgesetzt werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd leitete die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0, zu melden.

Schwerer Unfall auf der BAB 6

BAB 6/Ketsch (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim um 03 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem ein 31-jähriger Citroen-Fahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurde. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer fuhr die rechte Fahrspur der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim entlang, als diesem der 31-Jährige aus bislang unbekannten Gründen ungebremst von hinten auffuhr.

Der 32-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 53-Jährige blieb unverletzt. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Ebenso wurde ein Leitplankensegment beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs -und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur für ca. 4 ½ Stunden gesperrt werden.