Karlsruhe – Einsatzlage an Karlsruher Schule

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines Hinweises auf eine verdächtige Person mit einer

mutmaßlichen Pistole vor einer Schule in der Adlerstraße in Karlsruhe waren am

Donnerstagmorgen ab 09:30 Uhr verstärkt Polizeieinsatzkräfte im Einsatz. Eine

verdächtige weibliche 18-jährige Frau ist inzwischen identifiziert und konnte

aufgrund der Täterbeschreibung am Hauptbahnhof Karlsruhe von der Bundespolizei

in Gewahrsam genommen werden. Bei ihr wurde eine Spielzeugpistole aufgefunden.

Eine Gefährdungslage ist mittlerweile auszuschließen.

Karlsruhe – Das Polizeipräsidium Karlsruhe informiert: „An Fasching „voll dabei?“ – Jugendschutzteams bei Faschingsveranstaltungen im Einsatz

Karlsruhe (ots) – Die fünfte Jahreszeit steuert gerade ihrem Höhepunkt entgegen.

Ob beim Straßen-fasching oder bei Veranstaltungen in der Halle, viele Menschen

schlüpfen derzeit in eine andere Rolle, indem sie sich verkleiden und

ausgelassen feiern. Nicht selten verhalten sie sich dann auch vollkommen anders

als sonst. Dabei wird oftmals auch über die Stränge geschlagen. Regeln, die

normalerweise eingehalten werden, gera-ten in Vergessenheit oder werden in

dieser Zeit einfach außer Acht gelassen. Für viele gehören Alkohol und

Zigaretten zum Feiern einfach dazu. Oftmals gibt es beim Konsum dann auch keine

festgelegte Grenze.

Aber Achtung:

Für Kinder und Jugendliche gelten auch und gerade während der fünften Jahreszeit

die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Veranstalter von Festen und Umzü-gen,

Zünfte, Vereine und besonders auch Eltern tragen die Verantwortung dafür, dass

die Vorgaben des Jugenschutzgesetzes bei den verschiedenen

Faschingsver-anstaltungen eingehalten werden.

Informationen für Festveranstalter gibt es unter

www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Zudem wird eine Checkliste zum Thema Jugendschutz auf der genannten

Internet-seite zur Verfügung gestellt.

Hier einige praktische Tipps für den Veranstalter:

Farbige Stempel oder Bänder am Handgelenk für die

unterschiedlichen Alters-gruppen erleichtern die Kontrolle beim

Einlass sowie bei der Getränkeausgabe.

Keine Jugendlichen beim Getränkeverkauf oder an der Theke

einsetzen.

Beim Einlass auf mitgebrachte Alkoholika achten.

Bei Umzügen keinen Alkohol verteilen.

Weitere Tipps rund um das Thema Jugendschutz sowie Hinweise zu verschiedenen

Programmen und Bezugsquellen von Medien (z.B. Flyer, Plakate) finden sie auf

folgenden Internetseiten:

https://lebenpur.landkreis-karlsruhe.de/Home

https://www.karlsruhe.de/bildung-soziales/schutz-praevention/jugendschutz

Hinweis:

Jugendschutzteams der Stadt Karlsruhe sowie des Landratsamt Karlsruhe werden bei

verschiedenen Veranstaltungen in der Region zum Einsatz kommen. Diese greifen

ein, wenn erkennbar alkoholisierte Jugendliche an den Veranstaltungen

teilnehmen. Außerdem werden Jugendliche gezielt und präventiv auf den Konsum von

Al-kohol angesprochen. Die Jugendschutzteams bestehen aus Vertretern der Jugend-

und Sozialbehörden, Rettungskräften sowie der Polizei.

Ihre Polizei wünscht Ihnen eine schöne fünfte Jahreszeit!!!!

Und immer daran denken: Maßvoller und vernünftiger Umgang mit Alkohol zahlt sich

aus.