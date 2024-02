Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof Mannheim

Mannheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag (01.Februar) mussten nach einem Abriss

der Bahnoberleitung 50 Reisende eines Regionalexpress am Mannheimer Hauptbahnhof

evakuiert werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Ursache

eingeleitet.Es wurde keine Personen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fiel die Oberleitung im Hauptbahnhof Mannheim

auf den vorderen Teil des Regionalexpress. Alarmierte Einsatzkräfte und

Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten die 50 Fahrgäste aus dem Zug. Der

Strom musste im gesamten Hauptbahnhof Mannheim abgeschaltet und die Oberleitung

geerdet werden. Durch den Vorfall wurden nach bisherigen Informationen keine

Personen verletzt. Die Sperrung der Strecke dauerte aufgrund der Reparatur- und

Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden.

Mannheim: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Unfall in Straßenbahn – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein bislang

unbekannter Fahrzeugführer / eine unbekannte Fahrzeugführerin mit seinem/ ihrem

Fahrzeug die Mittelstraße in Fahrtrichtung Ludwig-Jolly-Straße. Auf Höhe der

Gärtnerstraße bremste der oder die Unbekannte plötzlich ab und bog unvermittelt

und ohne den Blinker zu betätigen nach links in die Gärtnerstraße ab. Die

Straßenbahnlinie 2, die sich hinter dem unbekannten Fahrzeug befand, musste

aufgrund dieses Fahrverhaltens stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu

verhindern. Ein 72-jähriger Fahrgast, der bereits in der Straßenbahn stand, um

an der unmittelbar in der Nähe des Unfallortes befindlichen Haltestelle

auszusteigen, stürzte durch die eingeleitete Bremsung. Er verletzte sich dabei

schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der oder die Fahrzeugführer/

Fahrzeugführerin fuhr unterdessen weiter in Richtung Gärtnerstraße.

Der 72-Jährige wurde nach erster medizinischen Versorgung vor Ort in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen und

Unfallaufnahme kam es zum Ausfall des Streckenabschnittes der Linie 2 bis circa

12:30 Uhr.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet in

diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten

Fahrzeug, dem oder der Fahrzeugführer / Fahrzeugführerin und dem Unfallhergang

geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4222 zu melden.

Mannheim: Verkehrsunfall auf der Neckarauer Straße

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch dem 24.01.2024, gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf

der Neckarauer Straße.

Ein 59-jähriger BMW-Fahrer übersah nach bisherigen Erkenntnissen beim

Abbiegevorgang von der Katharinenstraße in die Neckarauer Straße eine 53-jährige

Fußgängerin. Diese wurde von dem BMW erfasst, und hierbei lebensgefährlich

verletzt.

Die Fußgängerin wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus

gebracht. Dort verstarb sie am 31.01.2024 in Folge ihrer schweren

Unfallverletzungen.

Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim Verkehrsgruppe Bundesautobahn

dauern weiterhin an.

Mannheim: Junger Mann bewusstlos getreten und anschließend ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bereits am Samstag dem 27. Januar kam es um kurz nach 5:30 Uhr

zu einem Streit in einer Gaststätte im Luisenring zwischen zwei Personengruppen.

Dieser mündete vor dem Lokal schließlich in Handgreiflichkeiten, als ein

Unbekannter einem 24-Jährigen ins Gesicht schlug. Als der 18-jährige Freund des

so Angegriffenen ihm zu Hilfe eilen wollte, wurde er von weiteren Personen

angegangen und am Boden bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Diese Hilflosigkeit

nutzten die Unbekannten aus und entrissen dem 18-Jährigen seinen Rucksack. Dann

flohen die Angreifer. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt nun wegen des

Verdachts eines Raubes.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer war ungefähr 173 bis 176

cm groß und 18 bis 24 Jahre alt. Er hatte eine normale Figur, trug sehr kurze

glatte Haare sowie einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann mit einer blauen

Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze, weißen Sneakers der Marke Nike, Typ Air

Force und einer engen Bluejeans. Vom Aussehen entsprach er dem osteuropäischen

Phänotyp. Ein weiterer Tatverdächtiger war 180 bis 182 cm groß und ebenfalls 18

bis 24 Jahre alt. Er hatte sehr kurze dunkelblonde Haare und eine etwas

kräftigere Statur. Bekleidet war er mit einer Mütze und einem langärmeligen

grauen Oberteil. Vom Aussehen entsprach er dem südeuropäischen Phänotyp. Der

dritte Tatverdächtige war ungefähr 180 cm groß und mit ungefähr 25 Jahren etwas

älter als seine Mittäter. Er trug seine Haare sehr kurz, so dass man die

Kopfhaut erkennen konnte. Er hatte eine kräftige, breite Statur, ein bulliges

Gesicht und eine sehr helle, blasse Haut. Er war bekleidet mit einer schwarzen

Bomberjacke, einer schwarzen Sweathose und Sneakers. Vom Aussehen entsprach er

dem westeuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu

melden.

Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots) – Eine 20-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10.30

Uhr die Floßwörthstraße und wollte in die Voltastraße abbiegen. Zeitgleich

befuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer die gleiche Straße in entgegengesetzte

Richtung. Die 20-Jährige übersah den vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen und es

kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die

20-Jährige leicht und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den

Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge

nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Während der

Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis ca. 12 Uhr, da der

Verkehr stellenweise umgeleitet werden musste.