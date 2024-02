Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Fahrzeug ein

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 73-Jähriger stellte am Mittwoch gegen 15

Uhr an seinem in der Hölderlinstraße geparkten Daimler-Benz eine zerbrochene

Seitenscheibe der Beifahrerseite fest. Sein Fahrzeug hatte er am Abend zuvor

gegen 17 Uhr an der Parkörtlichkeit verschlossen abgestellt. Eine bislang

unbekannte Täterschaft verschaffte sich, vermutlich mittels eines unbekannten

Werkzeugs, über die Seitenscheibe Zugang zur Zentralverriegelung des Fahrzeugs

und öffnete dieses. Anschließend wurden aus dem Fahrzeuginneren zwei Jacken

entwendet. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro,

während sich der Diebstalschaden auf einen Betrag in dreistelliger Höhe beläuft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Tathergang oder die bislang

unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Sinsheim zu melden, unter: 07261-6900.

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: 27-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 27-jähriger Radfahrer fuhr am

Mittwochnachmittag gegen 17:50 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Heidelberg

entlang. Zeitgleich bog eine 34-jährige Ford-Fahrerin von der Bahnhofstraße

kommend nach links in die Jahnstraße ab und missachtete hierbei die Vorfahrt des

geradeausfahrenden Radfahrers. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der

27-Jährige stark ab, woraufhin dieser über das Lenkrad seines Fahrrads zu Boden

stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die

anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der 27-Jährige

trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und

Fahrrad kam es nicht.

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Rettungskräfte wollen helfen und werden attackiert

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mittwochabend gegen 18:55 Uhr wollten

Rettungskräfte, denen ein bewusstlos am Boden liegender Mann in der Straße

„Hinter den Ortsgärten“ gemeldet worden ist, helfend agieren. Vor Ort stellten

die Rettungskräfte fest, dass der Mann äußerlich keine Verletzungen aufwies und

sich lediglich am Straßenrand zum Schlafen niedergelegt hatte. Um dennoch eine

Gefahr für den 41-Jährigen auszuschließen, legten sie den Schlafenden auf eine

Trage und brachten ihn in den Rettungswagen. Der 41-Jährige kam derweil zu sich

und fing unmittelbar an, die Sanitäter zu beleidigen. Dann stieg er von der

Trage herunter und schlug mehrmals auf den Hinterkopf eines Sanitäters ein, der

dadurch leicht verletzt wurde. Den zweiten Sanitäter versucht der Mann mit

Tritten zu verletzten, die dieser aber mit seinen Händen noch rechtzeitig

abwehren konnte. Beide Sanitäter konnten sich aus dem Rettungswagen flüchten und

verschlossen die Türen, um weitere Angriffe des 41-Jährigen zu verhindern.

Nach Eintreffen der Polizei wurde der 41-Jährige vorläufig festgenommen, wobei

sich der Mann immer wieder sehr aggressiv verhielt. Er musste die Einsatzkräfte

auf das Polizeirevier Wiesloch begleiten, wo dem Mann Blut entnommen wurde.

Darüber hinaus ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ein Ergebnis von

circa 3 Promille. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder

entlassen.

Ob etwas an oder im Rettungswagen beschädigt worden ist, ist zum aktuellen

Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der 41-Jährige muss sich nun unter anderem wegen

Widerstand gegen oder tätlichen Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamte

gleichstehen, verantworten.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin wird von Bahn erfasst

Schriesheim/Rhein-Neckar-Krei (ots) – ereignete sich am

Sonntagabend gegen 17:40 Uhr ein schwerer Unfall, bei dem eine 89-jährige

Fußgängerin beim Überqueren der Straßenbahnschienen im Bereich des Schriesheimer

Bahnhofs von einer herannahenden Straßenbahn erfasst wurde. Die 89-Jährige erlag

nun leider ihren schweren Verletzungen und ist in einem Krankenhaus verstorben.