Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle des Stoppschildes festgestellt

Bad Kreuznach, Kreuzung Rheinstraße / Mannheimer Straße (ots)

Durch die Polizeiinspektion Bad Kreuznach wurden am späten Nachmittag des 31.01.2024 erneut Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich der Kreuzung Rheinstraße / Mannheimer Straße durchgeführt. Hierbei konnten in kürzester Zeit zahlreiche Verstöße gegen das dortige „Stoppschild“ (Verkehrszeichen 206, „Halt. Vorfahrt gewähren“)festgestellt und kostenpflichtig verwarnt werden.

Bei einem kontrollierten Fahrzeugführer ergaben sich zudem Hinweise auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Er muss nun im Rahmen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Fahrverbot von einem Monat sowie einer Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro rechnen.

Verkehrsgefährdung beim Überholen – Zeugen gesucht

Bärenbach (ots)

Am späten Mittwochabend wurde gegen 23:30 Uhr ein grauer Opel Meriva mit BIR-Kennzeichen, welcher die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Richtung Idar-Oberstein befuhr, von einem noch unbekannten Pkw kurz vor der Abfahrt Bärenbach am Ende des in dieser Fahrtrichtung zweispurigen Fahrbahnverlaufs verbotswidrig überholt. Aufgrund herannahendem Gegenverkehr scherte der überholende Pkw unmittelbar vor den Opel Meriva, so dass dessen Fahrerin nach rechts ausweichen musste und mit ihrem Fahrzeug die Leitplanke streifte. Zeugen oder anderweitig Beteiligte des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.