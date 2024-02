Mainz – Streik des ÖPNV und Versammlung von ver.di

Mainz (ots) – Am Freitagmorgen wird es in der Mainzer Innenstadt zu

Einschränkungen des Individualverkehrs kommen. Hintergrund ist zunächst der

Streik im ÖPNV und damit dem voraussichtlichen Ausfall aller Bus- und

Straßenbahnverbindungen in Mainz und dem Umland.

Sollten Bürgerinnen und Bürger durch den Wegfall des ÖPNV alternativ auf eigene

Fortbewegungsmittel setzen wäre grundsätzlich mit einem deutlich höheren

Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Erfahrungen der letzten Wochen, bei der

herausragenden Wetterlage mit starken Schneefällen oder den Demonstrationen der

Landwirte mit hunderten Traktoren, rechtfertigen jedoch auch die Annahme, dass

das Verkehrsaufkommen niedriger sein könnte.

Zusätzlichen Einfluss auf die Gesamtsituation in der Mainzer Innenstadt hat eine

angemeldete Versammlung der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mit erwarteten

2.000 Menschen. Diese wird ab 9 Uhr in Form eines Aufzugs im engen Radius in der

Mainzer Innenstadt, mit Start auf dem Ernst-Ludwig-Platz und Ziel um 11 Uhr auf

der Theodor-Heuss-Brücke stattfinden. Die Brücke wird zur Vorbereitung der

dortigen Kundgebung, es werden 2.000 weitere Menschen aus Wiesbaden erwartet, ab

8 Uhr für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Die Sperrung wird

voraussichtlich bis ca. 14.30 Uhr andauern.

Für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge sowie für Fußgänger und Radfahrer werden die

in Richtung Mainz führenden Fahrstreifen und der stromaufwärts liegende Rad- und

Gehweg (Blickrichtung Wiesbaden) weiterhin nutzbar bleiben. Die Polizei wird auf

beiden Seiten der Brücke Sperren einrichten.

Kraftfahrzeugführer, welche zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen unterwegs sein

müssen, werden aufgefordert den Innenstadtbereich Mainz zu meiden, die

Autobahnbrücken der A60 und der A643 zu nutzen und rechtzeitig vor Fahrtantritt

sich über die Verkehrslage zu informieren.

Missbrauchsdarstellungen, Sexting, Cybergrooming: Präventionstipps der Polizei für Kinder und Jugendliche

Mainz (ots) – Ab dem 5. Februar ist die Polizeiliche Kriminalprävention mit

einer Themenwoche beim Safer Internet Day 2024 dabei.

Das Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK)

stellt Präventionstipps für Kinder und Jugendliche zum diesjährigen

Schwerpunktthema „Let’s talk about Porno! Pornografie im Netz“ in den

Mittelpunkt. Gerade junge Menschen werden im Internet, in sozialen Medien und

Klassenchats in hohem Maß mit Missbrauchsdarstellungen, digitaler Gewalt und

Cybergrooming konfrontiert. Oft wissen sie jedoch nicht, wie sie damit umgehen

sollen oder an wen sie sich mit ihren Fragen wenden können.

Die Polizeiliche Kriminalprävention informiert in der Themenwoche über

Handlungsmöglichkeiten sowohl für junge Menschen als auch für deren erwachsenes

Umfeld zum richtigen Umgang mit Missbrauchsdarstellungen in Schülerchats und

zeigt zudem Hilfsangebote für Betroffene von sexualisierter Gewalt auf.

Mit einem Erklärvideo und Kurzclips der Kampagnen „Sounds Wrong – gegen die

Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen“ und „#denkenstattsenden“, bietet die

Kriminalprävention umfassendes Aufklärungsmaterial zum Einsatz an Schulen und

anderen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Damit sollen Lehrkräfte,

Eltern und alle, die sich für Präventionsthemen interessieren, darin unterstützt

werden, mit jungen Menschen über strafbare Inhalte in Klassenchats oder auf

Social Media ins Gespräch zu kommen.

Ergänzend haben wir umfangreiche FAQ, Infos zu Sexting unter Jugendlichen und

Tipps gegen Cybergrooming altersgerecht auf polizeifuerdich.de zusammengestellt.

Die FAQ beantworten Fragen wie „Wie können sich Jugendliche gegen solche Inhalte

wehren?“, „Wie kann ich Missbrauchsdarstellungen dokumentieren und melden, ohne

mich selbst strafbar zu machen?“ oder „Bringt es überhaupt etwas, solche Inhalte

zu melden?“.

Schon gewusst?

Pornografische Schriften zu zeigen oder davon zu erzählen ist

gegenüber Kindern unter 14 Jahren nach § 176 StGB verboten.

Sexting unter Minderjährigen ist strafrechtlich relevant. So

sind z. B. sexuelle Darstellungen von Kindern (bis 13 Jahre)

ausnahmslos verboten, weil sie unter den Strafbestand

„Kinderpornografie“ fallen.

Im Strafgesetzbuch wird von „Kinderpornografie“ gesprochen.

„Kinderpornografie“ ist jedoch ein verharmlosender und

ungenauer, aber gebräuchlicher Begriff für die

Missbrauchsdarstellungen von Kindern.

Alle Themen auf einen Klick:

www.soundswrong.de

www.polizei-beratung.de www.polizeifuerdich.de

Zum Safer Internet Day:

Passend zum übergeordneten Motto „Together for a better Internet“ und zum

aktuellen Zeitgeschehen beleuchtet klicksafe zum Safer Internet Day jedes Jahr

ein spezielles Thema. 2024 stellt klicksafe mit dem Thema „Let’s talk about

Porno! Pornografie im Netz“ den Schutz und die Aufklärung von Kindern und

Jugendlichen über pornografische Inhalte, sexuelle Gewalt und digitale

Grenzverletzungen in den Mittelpunkt. Dieses Jahr findet der Safer Internet Day

am 6. Februar statt. https://www.klicksafe.de/sid24

Nieder-Olm, Einbrüche in Kellerabteile

Nieder-Olm (ots)

Zwischen dem 27.01.2024 und dem 30.01.2024 kam es in zwei Mehrfamilienhäusern zu, teils versuchten, Einbrüchen in Kellerabteile und Fahrradkeller in Nieder-Olm.

In einem Anwesen versuchten die Täter eine Kellertür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Auf anderem Wege gelangen sie dennoch in ein Kellerabteil und machten sich dort an mehreren Fahrrädern zu schaffen. Auch hier scheiterten die Täter, weil die Fahrräder abgeschlossen und ordentlich gesichert waren.

In dem anderen Anwesen erbeuteten der oder die Täter hingegen ein Pedelec mitsamt Ladestation.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

