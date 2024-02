Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Worms (ots)

Opfer eines Trickdiebstahls wurde ein 85-jähriger Wormser Senior am gestrigen Mittwochvormittag. Gegen 10:10 Uhr wurde er auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Remeyerhofstraße von einem bislang unbekannten Täter angesprochen. Der Mann fragte den Senior, ob dieser ihm eine 2 Euro-Münze zur Benutzung eines Einkaufswagens wechseln könne. Der 85-Jährige zog daraufhin seinen Geldbeutel hervor und sah nach, fand aber kein passendes Wechselgeld. Dabei griff auch der Täter in das Münzenfach, um dem Senior vorgeblich bei der Suche zu helfen. Erst eine knappe Stunde später bemerkt der 85-Jährige das Fehlen von 135 Euro Scheingeld. Der Täter wurde beschrieben als ca. 168cm groß, dunkle Haare, heller Hauttyp und bekleidet mit einem weißen Hemd/ Pullover sowie einer khakifarbenen Jacke.

Wer Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

