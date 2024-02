Landau in der Pfalz: Die Polizei-News

Verletzt durch Hundebiss

Dudenhofen

Am Mittwoch, dem 31.01.2024 gegen 19:00 Uhr wurde ein 10-jähriges Kind im Bereich der Landauer Straße durch einen Hund gebissen und hierbei leicht verletzt. Das Kind war zum Tatzeitpunkt auf seinem Fahrrad unterwegs. Die verantwortliche Hundehalterin konnte in der Nähe angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Der Vater des geschädigten Jungen wollte sich im Anschluss selbstständig um die weitere Versorgung seines Sohnes kümmern. Die Hundehalterin erwarten nun ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Landau – Alkoholisiert

Landau

Am 31.01.2024 wurde gegen 23:30 Uhr eine 27-jährige VW-Fahrerin in der Weißenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test auf der Dienststelle ergab einen Wert von 0,76 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Sie wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein einmonatiges Fahrverbot einstellen müssen.