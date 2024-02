Hochstadt – Eingeschlafen

Hochstadt (ots)

Am 31.01.2024 befuhr ein 18-jähriger Citroën-Fahrer die B272 bei Hochstadt in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr kam er aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dortigen Fahrbahnbegrenzungsblöcken. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 7500 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verletzt durch Hundebiss

Dudenhofen (ots)

Am Mittwoch, dem 31.01.2024 gegen 19:00 Uhr wurde ein 10-jähriges Kind im Bereich der Landauer Straße durch einen Hund gebissen und hierbei leicht verletzt. Das Kind war zum Tatzeitpunkt auf seinem Fahrrad unterwegs. Die verantwortliche Hundehalterin konnte in der Nähe angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Der Vater des geschädigten Jungen wollte sich im Anschluss selbstständig um die weitere Versorgung seines Sohnes kümmern. Die Hundehalterin erwarten nun ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung.

Wechselseitige Verkehrsgefährdung

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:45 Uhr, fuhren eine 46-Jährige und ein 39-Jähriger nacheinander mit ihren PKW die Bezirkstraße in Richtung Ortsausgang. Auf Höhe der dortigen Tankstelle sei es zu wechselseitigen Verkehrsgefährdungen gekommen. Diesbezüglich widersprechen sich die Angaben der Beteiligten. Am PKW des 39-Jährigen sei durch ein Ausweichen in den Grünstreifen ein Schaden von etwa 300 Euro am Fahrzeugreifen entstanden. Hinweise zum Tatgeschehen bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.