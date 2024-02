Sachbeschädigung an PKW

Am Mittwochabend kurz vor 21:00 Uhr beschädigte ein 24-Jähriger einen PKW in der Wormser Landstraße, indem dieser an einen rechten Außenspiegel trat. Der PKW stand zu diesem Zeitpunkt an einer Kreuzung. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Zudem erwartet diesen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

An der Tankstelle randaliert

Am Mittwoch, dem 31.01.2024 gegen 18:15 Uhr randalierte ein 46-jähriger Speyerer in einer Tankstelle im Bereich der Innenstadt und schrie hierbei lautstark andere Kunden an. Beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich der Mann wieder. Er bekam ein Hausverbot ausgesprochen, sowie einen Platzverweis erteilt. Zu einer Beschädigung kam es nicht. Der 46-Jährige verließ die Örtlichkeit im Anschluss in ruhigem Gemütszustand.