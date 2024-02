Weilmünster: Räuber gesucht – Videoüberwachung

(wie) Nachdem es Anfang Oktober zu einem Raub in Weilmünster gekommen ist, wendet sich die Polizei nun mit Bildern der Videoüberwachung an die Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am späten Montagabend, den 02.10.2023.

Der bisher unbekannte Täter hatte gegen 22:40 Uhr eine Spielhalle in der Färbergasse betreten und dort eine Angestellte mit vorgehaltener Schusswaffe bedroht. Er verlangte Geld und erhielt ein paar Geldscheine ausgehändigt. Anschließend verließ der Räuber die Spielothek mit seiner Beute zunächst zu Fuß, soll aber später in ein wartendes Auto eingestiegen und weggefahren sein.

Da bisherige Ermittlungen nicht auf die Spur des Täters führten, wurde von der Limburger Staatsanwaltschaft ein Beschluss zur Veröffentlichung der Aufzeichnungen beim Amtsgericht erwirkt.

Wer die Person auf den Bildern wiedererkennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.