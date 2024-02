Lahnau: Gegenstand von Brücke geworfen – Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene

Am Mittwochnachmittag (31.01.24) gegen 17.50 Uhr warf ein derzeit noch unbekannter Täter einen kleineren Gegenstand von der Brücke auf die Bundesstraße 49 (zwischen Lahnfelddreieck und Lahnau-Dorlar/Wetzlar-Dutenhofen). Glücklicherweise wurde ein Fahrzeug lediglich im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Die vier Insassen des beschädigten Tiguan blieben unverletzt. Der unbekannte Werfer war in Begleitung mit einer weiteren Person, welche eine E-Scooter mit sich führte. Beide hatten ein jugendliches Erscheinungsbild. Sie trugen dunkle Kleidung bzw. einen Hoodie mit Kapuze auf dem Kopf.

Wem sind die Jugendlichen auf der Brücke, die in Richtung Dutenhofener See, führt ebenfalls aufgefallen?

Welche Verkehrsteilnehmer waren auf der Bundesstraße 49 ebenfalls betroffen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Wetzlar: E-Scooter beim Forum entwendet

Auf einen E-Scooter hatte es ein Unbekannter am Forum abgesehen. Die Besitzerin schloss das Elektrokleinstfahrzeug des Herstellers „Glückswelle“ am Mittwoch gegen 18.00 Uhr bei den Fahrradabstellenplätzen an der Ecke Bahnhofsstraße/Ecke Bannstraße ab. Als sie gegen 19.00 Uhr wieder zurückkam war der Roller mitsamt Fahrradschloss weg. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen 371BOR machen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

0119003

Breitscheid: Wärmetauscher entwendet

Auf einem Entsorgungsfachbetrieb entwendeten Unbekannte etwa 20 Gitterboxen mit Wärmetauschern in einem Gesamtwert von 10.000 Euro.

Bereits Ende Dezember fiel dem Besitzer auf, dass aus sechs Gitterboxen eine unbekannte Anzahl an Wärmetauschern fehlten. Als er dann einen Monat später erneut den Verlust von weiteren Geräten und auch den Gitterboxen bemerkte, erstattet er Anzeige bei der Polizei. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass Unbekannte im Zeitraum zwischen Ende Dezember und Ende Januar mindestens zweimal das Gelände betraten und die Geräte, die teilweise für humanitäre Projekte auf dem Hof zusammengestellt waren, mittels Hubwagen auf ein größeres Fahrzeug bzw. einen Transporter aufluden und einfach davonfuhren.

Wer hat zwischen Ende Dezember und Ende Januar auffällige Personen und/oder Fahrzeuge am bzw. auf dem Gelände beobachtet? Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizei Dillenburg unter 02771/907-0.

Eschenburg: Unfallflucht in Eibelsburg

Rund 500 Euro sind nach einer Unfallflucht an einem Jeep zu beklagen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Dienstag (23.01.24) zwischen 08.00 und 12.00 Uhr den blauen Renegade auf der linken Seite und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0 zu melden.

Dillenburg: Unfallflucht in der Uferstraße

In der Uferstraße beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Golf an der Beifahrertür. Der schwarze VW stand dort am Donnerstag (25.01.24) zwischen 14.00 und 18.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher des etwa 500 Euro hohen Schadens nimmt die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0 entgegen.

Waldsolms: Beim Überholvorgang Golf gestreift Nach einer Unfallfucht auf der Landstraße 3055 sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Eine Golffahrerin war am Montag (29.01.01) gegen 06.35 Uhr von Griedelbach in Richtung Oberwetz unterwegs. Auf der Strecke überholte sie dann ein grauer LKW. Beim Einscheren touchierte der Unbekannte die linke Fahrzeugseite des Golfs und fuhr anschließend einfach davon. Der Schaden an dem PKW wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Bei dem LKW handelt es sich vermutlich um einen Pritschenwagen mit weißer Plane. Dieser dürfte auf der linken Fahrzeugseite einen frischen Unfallschaden haben. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem LKW und dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: linke Seite touchiert

Im Sportplatzweg touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten Touran an der linken Seite. Der schwarze VW stand dort am Mittwoch (31.01.24) zwischen 12.00 und 15.00 Uhr. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Beifahrertür und dem Radkasten auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0

Schöffengrund: Bargeld erbeutet

Mit Bargeld machten sich Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus aus dem Staub. Die Diebe hebelten an der Rückseite eine Terrassentür auf und durchwühlten anschließend im Gebäude mehrere Räume. Zeugen, die dort am Mittwoch (31.01.24) zwischen 15.00 und 18.30 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.