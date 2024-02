Bad Endbach-Hartenrod -Schule beschmiert

Unbekannte beschmierten mehrere Wände auf dem Grundschulgelände in der Straße „Am Loh“. Mit schwarzer Farbe brachten sie vier Hakenkreuze und einen Schriftzug an einem Nebengebäude, einen Container und einem Pavillon an. Der Schaden wird mit 600 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, die die Schmierereien zwischen 17:00 Uhr am Dienstag (30.01.2024) und 07:10 Uhr am Mittwoch (31.01.2024) anbrachten, werden gebeten, sich mit dem Staatsschutz der Marburger Kriminalpolizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Angelburg-Gönnern- Fassade besprüht und Scheiben beschädigt

An einem Gebäude in der Schelde-Lahn-Straße beschädigten Unbekannte zwei Fenster, die Glasscheibe einer Eingangstür und besprühten eine Fassadenseite des Gebäudes mit schwarzer Farbe. Sie brachten den Schriftzug „AFD plattmachen“ auf einer 1,3 x 3 Meter großen Fläche an. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Festgestellt wurden die Beschädigungen in der Mittwochnacht (31.01.2024), um 02:20 Uhr. Hinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Marburg- Unbekannter beleidigt Frauen

An der Bushaltestelle Wilhelmsplatz beleidigte ein bislang unbekannter Mann gestern Morgen (31.01.2024) zwei junge Frauen. Sie hielten sich gegen 06:10 Uhr an der Haltestelle auf, als der 60-70-Jährige an sie herantrat. Er schubste die Beiden, riss an ihren Armen und beleidigte sie unter anderem als „Scheiß Frauen“. Eine 20-Jährige aus Marburg wurde bei der Attacke am Handgelenk leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall in der Wilhelmstraße mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem etwa 180 cm großen Unbekannten, hageren Mann mit grauen längerem Bart und längeren grauen Haaren, die unter einer Strickmütze herausragten, geben? Er war bekleidet mit einer dunklen Hose und einem Strickpullover. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.