Gießen (ots)

B49/Lahnau: Gegenstand von Brücke geworfen – Polizei sucht Zeugen und weitere Betroffene Am Mittwochnachmittag (31.01.24) gegen 17.50 Uhr warf ein derzeit noch unbekannter Täter einen kleineren Gegenstand von der Brücke auf die Bundesstraße 49 (zwischen Lahnfelddreieck und Lahnau-Dorlar/Wetzlar-Dutenhofen). Glücklicherweise wurde ein Fahrzeug lediglich im Bereich der vorderen Stoßstange beschädigt. Die vier Insassen des beschädigten Tiguan blieben unverletzt. Der unbekannte Werfer war in Begleitung mit einer weiteren Person, welche eine E-Scooter mit sich führte. Beide hatten ein jugendliches Erscheinungsbild. Sie trugen dunkle Kleidung bzw. einen Hoodie mit Kapuze auf dem Kopf. Wem sind die Jugendlichen auf der Brücke, die in Richtung Dutenhofener See, führt ebenfalls aufgefallen? Welche Verkehrsteilnehmer waren auf der Bundesstraße 49 ebenfalls betroffen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Versuchter Einbruch

Ein Mehrfamilienhaus war das Ziel eines Einbrechers in der Thomastraße. Der Unbekannte hebelte am Mittwoch (31.1.2024) mehrfach an der Hauseingangstür. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand. Der Einbrecher flüchtete unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat zwischen 10 Uhr und 12 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kupfer gestohlen

Kupferkabel erbeuteten Diebe von einer Baustelle in der Straße Stolzenmorgen. Zwischen Dienstag (30.01.2024), 18.00 Uhr und Mittwochmorgen nahmen die Unbekannten etwa 1.500 Meter Kabel im Wert von mehreren Tausend Euro mit.

Die Polizei sucht Zeugen: Sind an der Baustelle Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Notiz hinterlassen – Wer war der Hinweisgeber?

Nach einer Unfallflucht in der Thaerstraße sucht die Polizei nach einem Hinweisgeber. Ein 52-jähriger Mann stellte seinen Fiat am Mittwoch (24.02.24) an den Fahrbahnrand (in Höhe der Hausnummer 4) ab. Als er einen Tag später gegen 12.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte einen Zettel an der Windschutzscheibefest. Auf diesem befand sich ein Hinweis zum mutmaßlichen Verursacher des etwa 3.000 Euro hohen Sachschadens. Die Ermittlungen führten zu einem 84-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Wer hat den Unfall beobachtet und einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen? Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen. Comvor

Gießen: Fiat beschädigt – Hoher Sachschaden

Einen beachtlichen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro hinterließ ein Verkehrsteilnehmer zwischen 18.00 Uhr am Freitag (22.01.24) und 12.00 Uhr am Sonntag (28.01.24). Der Unbekannte krachte in der Gnauthstraße gegen einen geparkten Fiat Punto. Anschließend machte er sich einfach aus dem Staub. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 entgegen.

Wettenberg: Außenspiegel beschädigt

In Krofdorf-Gleiberg fuhr ein Unbekannter gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Mercedes. Der graue Citan stand am Mittwoch (31.1.2024) zwischen 10 Uhr und 10.10 Uhr in der Banngartenstraße. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Beschädigtes Auto gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer fuhr seinen Angaben zufolge in der Eichgärtenallee gegen ein geparktes Auto. Der Autofahrer sei am Mittwoch (31.1.2024) gegen 11.30 Uhr stadtauswärts unterwegs gewesen. Da der Verursacher zunächst weiterfuhr und den Unfall der Polizei im Nachgang meldete, ist bislang kein beschädigtes Fahrzeug bekannt. Auch der Typ sowie der Unfallort sind nicht genau bekannt.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord fragen: Wurde am Mittwoch ein in der Eichgärtenallee geparktes Fahrzeug beschädigt? Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.