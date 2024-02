Älterer Mann gerät mit seinem PKW in eine missliche Lage

Alsfeld (ots)

Am 01.02.2024, um 16:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Alsfeld in der Marburger Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 88-Jähriger Alsfelder mit seinem PKW die Marburger Straße von der Alicestraße kommend in Richtung Leusel, kam aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dabei kippte der PKW des 88-Jährigen auf die Seite, wobei der der Fahrer in seinem PKW eingeschlossen wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den 88-Jährigen mit schwerem Gerät aus seiner misslichen Lage befreien. Nachdem der Fahrer aus dem PKW gerettet wurde, wurde dieser in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf 35.000 Euro geschätzt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (31.01.), zwischen 10 Uhr und 18.10 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Grund“ ein. Durch Aufhebeln einer Hauseingangstür gelangten die Einbrecher in das Gebäude. Dort durchsuchten sie nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Räumlichkeiten und öffneten weitere Türen gewaltsam. Die Täter flüchteten schließlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Sie hinterließen jedoch Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firma

Alsfeld. Eine Firma in der Carl-Zeiss-Straße wurde zwischen Mittwoch (31.01.), etwa 4 Uhr und Donnerstag (01.02.), gegen 1.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen mehrerer Vorhängeschlösser gelangten die Einbrecher in verschiedene Lagerhallen und Container. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 18-jähriger Daimler-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (01.02.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 2:05 Uhr die Michael-Henkel-Straße in Fahrtrichtung Pacelliallee. In Höhe der Adalbert-Stifter-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum auf der Grundstücksfläche der Pacelliallee 1-3. Der 18-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Mittwoch (31.01.), gegen 8:00 Uhr, die Straße „Am Ziegelberg“ aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Petersberger Straße und wollte in Höhe der Marianum Schule in eine Parklücke an der rechten Straßenseite einparken. Im Zuge des Parkvorgangs streifte ein entgegenkommender weißer SUV beim Vorbeifahren den Skoda. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin, bei dem es sich um eine circa 30 bis 35 Jahre alte, schlanke Frau mit dunklen Haaren handelte, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unterunter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Breitenbach/H. Am Dienstag (30.01.), gegen 16 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer aus der Slowakischen Republik die B 62 aus Richtung Hof Huhnstadt in Richtung Gehau. Eine 51-jährige Fahrerin eines VW Golf aus Breitenbach/H. fuhr in gleicher Richtung. Die Pkw-Fahrerin setzte zum Überholen an, als sie auf gleicher Höhe mit dem Lkw war, bog dieser plötzlich nach links auf einen Parkplatz ab. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (31.01.), gegen 14:30 Uhr, befuhren eine 35-jährige Fahrerin eines VW Passat aus Bad Hersfeld und eine 19-jährige Fahrerin eines Mitsubishi aus Schenklengsfeld die Simon-Haune-Straße aus Richtung Gerwigstraße in Richtung Meisebacher Straße. An der dortigen Ampel musste die Fahrerin aus Bad Hersfeld verkehrsbedingt bremsen, die Schenklengsfelderin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch Auslösen des Airbags wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro.

Verladerampen gestohlen

Breitenbach a. Herzberg. In der Nacht zu Mittwoch (31.01.) stahlen Unbekannte zwei silberne Verladerampen des Herstellers „AluTec“ im Wert von rund 1.500 Euro von einem Sattelauflieger. Zur Tatzeit stand der Lkw samt Auflieger auf einem Autobahnparkplatz in Richtung Hattenbach. Bei dem Diebstahl entstand geringer Sachschaden von etwa 20 Euro an den Sicherungsketten der Verladerampen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Eichenzell. In der Fuldaer Straße brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag (30.01.) und Mittwochmorgen (31.01.) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Innenräume. Sie stahlen Elektrowerkzeuge (Fugenfräse, Makita Akkuschrauber, Metabo Quirl, Feinsäge) im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Es entstanden rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsräume

Eiterfeld. In der Straße „Am Bahnhof“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.01.) in einen Baustoffladen ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Es entstanden rund 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Eichenzell. Am 26. Januar wurden Hebelspuren an einem Fenster einer Kindertagesstätte in der Pappelallee im Ortsteil Rothemann festgestellt. Unbekannte hatten dort in den Tagen zuvor versucht, ins Gebäude einzubrechen. Dabei entstanden rund 1.000 Euro Sachschaden an einem Fenster. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sägewerk

Tann. In der Straße „An der Lautenbach“ brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (31.01.), zwischen 1.40 Uhr und 2.10 Uhr, in die Büroräume eines Sägewerks ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und stahlen Bargeld. Es entstanden rund 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rotenburg a.d. Fulda. Ein 70-jähriger Mann aus Bebra befuhr am Mittwochabend (31.01.), gegen 18.50 Uhr, mit einem VW Golf die K 60 (Dickenrücker Straße) aus Richtung Rotenburg-Dickenrück kommend in Richtung Rotenburg a. d. Fulda. In Höhe des Friedhofs Dickenrück, befand sich ein 72-jähriger Mann aus Rotenburg a.d. Fulda auf der Fahrbahnseite des 70-Jährigen und war fußläufig in Richtung Rotenburg-Dickenrück unterwegs. Als sich das Auto in Höhe des Fußgängers befand, kam es aus bisher ungeklärten Gründen zur Kollision, wobei der Pkw den 72-Jährigen mit der rechten Fahrzeugfront erfasste.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen verstarb der 72-Jährige noch am Unfallort. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Fahrbahn bis circa 22.30 Uhr voll gesperrt.

Ursprungsmeldung

Gegen 19:00 Uhr kam es auf der Dickenrücker Straße in Rotenburg an der Fulda zu einem Zusammenstoß zwischen einem 72-jährigen Fußgänger und einem vorbeifahrenden Pkw. Der Fußgänger wurde hierbei tödlich verletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen. Die K 60 ist derzeit zwischen Dickenrück und Rotenburg an der Fulda voll gesperrt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Firma

