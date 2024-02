Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Einbrecher an Wohnhaus und Baustelle zugange, Königstein, Falkenstein, Hattsteiner Straße, Freitag, 26.01.2024, 21.30 Uhr

(da)Am Mittwoch haben die Eigentümer eines Wohnhauses im Königsteiner Stadtteil Falkenstein zwei Einbrüche angezeigt. Bereits am Freitag sollen sich drei bis vier unbekannte Täter gegen 21.30 Uhr an einem Wohnhaus in der Hattsteiner Straße zu schaffen gemacht haben. Hier versuchten sie zunächst die Haustür aufzuhebeln. Dies misslang. Jedoch begaben sich die Einbrecher noch auf eine angrenzende Baustelle und entwendeten Baumaterialien im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen beobachteten die Diebe. Es handelte sich um drei bis vier Personen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Sie sollen etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Außerdem seien sie mit einem weißen Lieferwagen mit polnischem Kennzeichen weggefahren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Betrüger machen Beute,

Oberursel, angezeigt am 31.01.2024

(da)In Oberursel wurden am Mittwoch zwei Betrügereien angezeigt, bei denen die Betrüger die Betroffenen um mehrere Tausend Euro brachten. Am Dienstag erhielt eine 36-jährige Frau einen Anruf von angeblichen Mitarbeitern ihrer Hausbank. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Betrüger die Frau dazu, mehrere Tausend Euro auf ein vorgegebenes Konto zu überweisen. Bereits vor zwei Wochen wurde eine 79-Jährige Opfer eines WhatsApp-Betrugs. Hier gaben sich die Betrüger in einer WhatsApp-Nachricht als angeblicher Enkel mit neuer Handynummer aus. Im weiteren Verlauf des Chats gelang es den Betrügern, die Rentnerin zur Überweisung von mehreren Tausend Euro zu bewegen. In beiden Fällen gingen die Betrüger professionell vor und erschlichen sich durch geschickte Überredungskünste das Vertrauen der Betroffenen. Die Polizei rät in solchen Fällen immer zu hinterfragen, inwieweit der Gesprächspartner am Telefon wirklich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, beenden Sie das Telefonat und rufen Sie die Ihnen bekannten Telefonnummern an. Und ganz wichtig: Überweisen Sie kein Geld und geben Sie keine sensiblen Daten preis! Im Zweifelsfall hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Auto in Oberursel zerkratzt,

Oberursel, Beethovenstraße, Mittwoch, 31.01.2024, 12 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 13 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwoch in Oberursel ein Auto zerkratzt. Der blaue BMW 840i xDrive war zwischen 12 und 13 Uhr in der Beethovenstraße geparkt. Diese einstündige Abwesenheit des Besitzers nutzten der oder die Unbekannten, um das Auto im Heckbereich zu zerkratzen. Dabei richteten sie einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizei unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.