Gestohlener Roller wieder aufgefunden, Dornburg-Frickhofen, Limburger Straße, Mittwoch, 31.01.2024, 17:30 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag ist in Frickhofen ein am Wochenende gestohlener Motorroller wieder aufgefunden worden. Der Eigentümer des am Sonntagvormittag von zwei unbekannten jungen Männern gestohlenen Motorrollers entdeckte sein Zweirad gegen 17:30 Uhr beim alten Sägewerk und verständigte die Polizei. Eine Streife sah sich den stark beschädigten Roller an und sicherte Spuren. Anschließend konnte der 49-Jährige sei Gefährt wieder an sich nehmen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 weiter um Zeugenhinweise. Wer hat in den letzten Tagen etwas Verdächtiges im Bereich des alten Sägewerks am südlichen Ortsrand von Frickhofen beobachtet?

Viel zu schnell am Kindergarten,

Villmar-Aumenau, Seelbacher Straße, Mittwoch, 31.01.2024, 09:35 Uhr bis 10:35 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen hat die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung am Kindergarten in Aumenau durchgeführt und zu viele Schnellfahrer erwischt. Die Beamten des Regionalen Verkehrsdienstes bauten ihr Messgerät in der Seelbacher Straße / Ecke Höhenstraße auf und überwachten dort im Nahbereich des Kindergartens die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Die Messstelle ist auch ein typischer Schulweg vieler Kinder in Aumenau. Von den zwischen 09:35 Uhr und 10:35 Uhr erfassten 48 Fahrzeugen fuhren elf zu schnell und wurden „geblitzt“. Zwei davon fuhren sogar so schnell, dass es zu einer Bußgeldanzeige mit Punkteeintrag beim KBA in Flensburg kommen wird. Der schnellste Pkw wurde mit 60 km/h, also dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit, gemessen. Wäre hier ein Kind auf die Straße gelaufen, hätte der Fahrer unmöglich noch bremsen können. Die Polizei erinnert eindringlich: Schützen Sie unsere Kinder! Fahren Sie nicht schneller als erlaubt! Jede Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts, insbesondere an Schulwegen und in der Nähe von Kindergärten, erhöht das Risiko eines folgenschweren Unfalls drastisch.

Main-Taunus: Die Polizei-News

Sachschaden nach erfolgloser Geldautomatensprengung, Eschborn, Am Stadtpfad, Mittwoch, 31.01.2024, 03.47 Uhr

(jn)Am Mittwochvormittag stellten Mitarbeiter einer Eschborner Bankfiliale fest, dass es im Verlauf der zurückliegenden Nacht zu einer erfolglosen Geldautomatensprengung gekommen war, bei dem die Täter leer ausgingen.

Ermittlungen am Tatort ergaben, dass zwei Personen um 03.47 Uhr zunächst versucht hatten, mit einem Kanaldeckel die Fensterscheibe der Filiale an der Anschrift „Am Stadtpfad“ einzuschlagen. Dies scheiterte, woraufhin sich das Duo mit einem Hebelwerkzeug Zutritt zu dem Vorraum verschaffte und anschließend erfolglos mittels der Umsetzung einer geringen Menge Gas versuchte, an die Geldkassette eines Geldautomaten zu gelangen. Es kam zu einer kleinen Explosion, die ersten Erkenntnissen nach lediglich einen geringen Sachschaden an dem Automaten verursachte. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer mit Sturmhauben und blauen Jacken, die mit weißen Signalstreifen versehen waren. Auch die Hosen des Duos hatten Signalstreifen. Der Gesamtschaden an dem Fenster, der Eingangstür und dem Automaten dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Tatverdächtige nach Einbruch in Tiefgarage festgenommen, Schwalbach am Taunus, Europaring, Donnerstag, 01.02.2024, gegen 3 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht haben Unbekannte aus einer Schwalbacher Tiefgarage mehrere Kompletträder gestohlen. Im Rahmen einer Fahndung nahm die Polizei zwei Personen in einem Auto fest. Um kurz vor 3 Uhr war die Polizei von einem Anwohner im Europaring alarmiert worden, der durch ein lautes Geräusch wach geworden war. Daraufhin hatte er aus dem Fenster geschaut und dort zwei Personen entdeckt, die soeben Autoreifen aus einer Tiefgarage brachten und in einem Pkw verstauten. Infolge der guten Beschreibung des Anwohners konnten Polizisten der Polizeistation Eschborn das Fahrzeug wiedererkennen und einer Polizeikontrolle unterziehen. Neben dem Diebesgut stießen die Beamten auch auf Werkzeug, welches wohl für den Einbruch in die Garage genutzt worden war. An dieser war ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro entstanden. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 29 und ein 36 Jahre alter Mann, wurden festgenommen und kamen mit auf die Eschborner Polizeistation. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen und in Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurden beide Delinquenten am Morgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Spülkästen aus Rohbau gestohlen,

Eppstein, Bremthal, Auf dem Hecken, Freitag, 26.01.2024, 15 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 10 Uhr

(jn)Aus einem Rohbau in Eppstein haben unbekannte Täter in der zurückliegenden Woche Teile der Sanitäranlage gestohlen. Zwischen Freitag und Mittwoch betraten die Diebe die Baustelle in der Straße „Auf dem Hecken“ im Stadtteil Bremthal und demontierten mehrere Spülkästen, wobei sie teilweise Gewalt anwendeten und somit auch einen Sachschaden verursachten. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von knapp 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat, insbesondere dem Abtransport des Diebesgutes, nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0 entgegen.