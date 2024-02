Wiesbaden: Die Polizei-News

Ladendieb schlägt zu,

Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 31.01.2024, 14:40 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag hat ein Ladendieb in der Wiesbadener Innenstadt

zugeschlagen, um sich seine Beute zu sichern und fliehen zu können. Der

unbekannte Mann betrat ein Elektronik-Geschäft im Luisen Forum in der

Kirchgasse. Er begab sich zu der Warenauslage für Mobiltelefone und nahm ein

Smartphone der Marke „Samsung“ an sich. Dies umwickelte er mit Alufolie und ließ

es in einem mitgebrachten Jutebeutel verschwinden. Als der Täter das Geschäft

ohne zu bezahlen verließ, wurde er von einem Ladendetektiv angesprochen.

Daraufhin schlug der Dieb unvermittelt mehrfach gegen den Kopf des Detektivs und

floh dann mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Er konnte auch von der

Polizei nicht mehr ausfindig gemacht werden. Beschrieben wird der Täter als

circa 23 Jahre alt, 175 cm groß und mitteleuropäisch aussehend mit kurzen

braunen Haaren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem grünen T-Shirt

und einem schwarzen Mantel. Zudem soll er rote Schuhe mit einer weißen Sohle

getragen haben. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0611/345-2140 um

Hinweise.

Versuchter Einbruch in Werkstatt,

Mainz-Kastel, Admiral-Scheer-Straße, Dienstag, 30.01.2024, 17:05 Uhr bis

Mittwoch, 31.01.2024, 06:45 Uhr

(he)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten unbekannte Täter in Kastel

in eine Autowerkstatt einzubrechen. Der Versuch misslang, es wurde jedoch ein

Sachschaden von circa 1.500 Euro verursacht. Zwischen Dienstag, 17:05 Uhr und

Mittwoch, 06:45 Uhr gelangten die oder der Täter über einen Zaun auf das in der

Admiral-Scheer-Straße gelegene Firmengelände und versuchten gewaltsam in das

Werkstattgebäude einzudringen. Nach zwei erfolglosen Versuchen flüchteten die

Täter unerkannt vom Tatort. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

14-Jähriger auf obszöne Art angesprochen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Bushaltestelle Kleinfeldchen, Mittwoch, 31.01.2024, 17 Uhr

(jn)Am frühen Mittwochabend ist ein 14-Jähriger an einer Bushaltestelle in der

Dotzheimer Straße von einem unbekannten Mann in verdächtiger Art und Weise

angesprochen worden. Am Abend meldete sich der Junge bei der Polizei und

berichtete von einem ca. 30-jährigen Mann mit schwarzen kurzen Haaren, der ihn

gegen 17 Uhr an der Bushaltestelle „Kleinfeldchen“ angesprochen und dabei

obszöne Anspielungen gemacht haben soll. Nach dem Vorfall verschwand der Mann

unerkannt. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und

bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 2340.

Radfahrer beim Überholen angefahren,

Wiesbaden, Landesstraße 3028, Mittwoch, 31.01.2024, 19:15 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall auf der L 3028 bei Wiesbaden ist am Mittwochabend

ein Radfahrer verletzt worden. Der 60-Jährige war mit einem Mountainbike auf der

Landstraße zwischen Nordenstadt und Medenbach unterwegs. Zwischen dem Riedhof

und dem Finkenhof wurde er hierbei von einer 42-Jährigen in einem Audi überholt.

Dies geschah offenbar nicht mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand, weshalb

es zu einer seitlichen Berührung kam, in deren Folge der Radfahrer zu Boden

stürzte und verletzt wurde. Nach einer ersten Behandlung in einem Rettungswagen

brachten die Sanitäter den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am

Audi entstand Sachschaden, das Fahrrad sicherte die Polizei.

Verkehrskontrolle auf der der Theodor-Heuss-Brücke, Donnerstag, 01.02.2024,

01:30 Uhr bis 03:00 Uhr, Mainz-Kastel

(he)In der vergangenen Nacht führten Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion

Wiesbaden auf der Theodor-Heuss-Brücke eine Verkehrskontrolle durch und hatten

währenddessen den Verkehr in Richtung Wiesbaden im Blick. Bei den 12 Fahrzeugen

und 23 Personen welche kontrolliert wurden, konnten glücklicherweise bei fast

allen keine Mängel, bzw. begangene Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten

festgestellt werden. Mehrere Atemalkohol- sowie Drogenvortests wurden

durchgeführt. Nur in einem Fall wurde festgestellt, dass ein Fahrzeugführer

unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln unterwegs war. Ein entsprechendes

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Wiesbadener Polizei wird in den

kommenden Tagen, gerade mit Beginn der heißen Phase der diesjährigen

Fastnachtskampagne, verstärkt mit Verkehrskontrollen auf den Straßen präsent

sein.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Mann nach Verkehrskontrolle festgenommen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3,

Mittwoch, 31.01.2024, 13:50 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag hat die Autobahnpolizei einen Mann nach einer

Verkehrskontrolle auf der A 3 bei Wiesbaden festgenommen, da er per Haftbefehl

gesucht wurde. Eine Streife kontrollierte gegen 13:50 Uhr einen Mercedes Vito

auf der Tank- und Rastanlage Medenbach-West. Der 45-jährige Fahrer konnte den

Beamten keinen Führerschein aushändigen, außerdem war der Kleintransporter zur

Entstempelung ausgeschrieben, da der Versicherungsschutz erloschen war. Bei der

genaueren Kontrolle des Fahrers erfuhren die Beamten, dass auch dieser im

polizeilichen Auskunftssystem ausgeschrieben war. Der 45-Jährige hatte eine

Freiheitsstrafe nicht angetreten und wurde deshalb per Haftbefehl gesucht. Somit

nahm die Streife den Mann in Gewahrsam und brachte ihn in eine

Justizvollzugsanstalt. Der Mercedes wurde entstempelt und die

Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Gegen den 45-Jährigen fertigten die

Beamten weitere Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Vandale beschädigt mehrere Fahrzeuge, Gewerbeparkt Wispertal, Mittwoch, 31.01.2024, 06:50 Uhr bis 07:00 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen wurden in Lorch gleich fünf abgestellte Fahrzeuge beschädigt. Einen Schaden von knapp 8.000 Euro registrierte die Polizei am Mittwochmorgen in der Straße „Gewerbepark Wispertal“. Dort war ein unbekannter Mann zuvor mit einem Stein in der Hand bewaffnet durch, die Straße gelaufen und hatte aus bislang unbekannten Gründen auf die Frontscheiben und die Motorhauben von insgesamt fünf Fahrzeugen eingeschlagen. Auch die Fensterscheibe eines dortigen Einfamilienhauses wurde zum Ziel der Zerstörungswut des Unbekannten. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen männlichen Täter handeln soll.

Weitere Hinweise werden von der Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

Einbrecher suchen Wohnhaus auf,

Idstein-Walsdorf, Weidesstraße, Mittwoch, 17.01.2024 bis Mittwoch, 31.01.2024, 02:00 Uhr

(fh)In den vergangenen zwei Wochen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Idstein-Walsdorf eingebrochen. Der oder die Täter begaben sich zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zu dem Wohnhaus in der Weidesstraße und hebelten ein Kellerfenster auf. Über diesen Weg gelangten sie ins Haus, durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend ohne Beute gemacht zu haben vom Grundstück.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

An Zugangstür gescheitert,

Taunusstein-Wehen, Gräfin-Anna-Straße, Dienstag, 30.01.2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 16:00 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es in Taunusstein-Wehen zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Spuren am Tatort zufolge, waren die Täter jedoch bereits mit einem Hebelwerkzeug an der Hauseingangstür des Hauses gescheitert und unverrichteter Dinge geflohen. Der Schaden an der Tür wird mit knapp 500 Euro beziffert.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

E-Scooter gestohlen,

Lorch, Rheinstraße, Montag, 29.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde in Lorch ein E-Scooter gestohlen. Am Dienstag gegen 11:00 Uhr musste der Besitzer des Zweirads der Marke Segway feststellen, dass dieses nicht mehr am Bahnhof in Lorch stand. Dort hatte er es am Abend zuvor in Höhe der Rheinstraße 18, mit einem Bügelschloss gesichert abgestellt. Er informierte die Polizei, welche ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt einleitete. Der Wert des Rollers beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrzeugembleme entwendet,

Lorch, Rheinuferstraße, Dienstag, 30.01.2024, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 02:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend hatten es Diebe in Lorch auf Fahrzeugembleme abgesehen. Zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr begaben sich die Täter in die Rheinuferstraße und machten sich an drei geparkten Pkw, zwei Audi und einem BMW, zu schaffen. An allen drei Fahrzeugen montierten sie jeweils die Herstellerembleme der Front- und Heckbereiche ab. Im Anschluss suchten die Teilediebe mit ihrer Beute unbemerkt das Weite.

Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt und nimmt Hinweise zu den Diebstählen unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.