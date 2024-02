Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf der Autobahn/Fahrzeug und Lederjacken sichergestellt-48-Jähriger mit drei Haftbefehlen gesucht

Südhessen (ots) – Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen

verlaufenden Autobahnen, stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen und der

Polizeipräsidien Mainz, Koblenz und Trier am Mittwoch (31.01), in der Zeit

zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, insgesamt 69 Fahrzeuge und nahmen hierbei 131

Personen genauer unter die Lupe.

Unter anderem stoppten die Beamten gegen 15.30 Uhr auf der A 67 bei Einhausen

einen 24 Jahre alten Autofahrer aus Nordhessen und seine zwei Beifahrer. Dabei

stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

war und darüber hinaus unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem lagen gegen

ihn vier Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften wegen verschiedener

Ermittlungsverfahren vor. Einer seiner Beifahrer, ein 48 Jahre alter Mann, wurde

mit insgesamt drei Haftbefehlen gesucht, hierunter ein Untersuchungshaftbefehl

der Staatsanwaltschaft Konstanz und zwei weitere wegen offener Geldstrafen von

insgesamt knapp 4500 Euro wegen Betrugs und Diebstahls. Das genutzte Fahrzeug

war wegen Unterschlagung zur Fahndung gesucht und wurde daher von der Polizei

sichergestellt. Im Kofferraum befand sich außerdem noch ein gestohlenes

Kennzeichenpaar sowie Aufbruchswerkzeuge, wie Trennschleifer, Bolzenschneider,

Rohrzange, Metallsäge und ein selbstgebautes Türfallenblech. Alle drei

Fahrzeuginsassen wurden festgenommen und mussten anschließend diverse

polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Der 48-Jährige wird einem

Haftrichter vorgeführt.

Bereits um 11.15 Uhr kontrollierten die Zivilfahnder auf der A 67 bei

Lampertheim einen 63 Jahre alten Autofahrer, der in jüngster Vergangenheit in

Bayern wegen Betrugsverdachts mit minderwertigen Lederjacken auffiel. In seinem

Wagen fanden die Ordnungshüter 33 vermeintliche Luxus-Lederjacken. Alle Jacken

wurden von der Polizei sichergestellt, weil es sich vermutlich um minderwertige

Plagiate handelte. Die Ermittlungen dauern an.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer

Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu

verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter

„unattraktiv“ zu machen.

Insgesamt wurden 14 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von

Unterschlagung, Diebstahl, Fahren unter Drogeneinfluss, Verstoß gegen das

Aufenthaltsgesetz bis hin zu mehrfachem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen

gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Bergstrasse

Pfungstadt: Kriminelle haben es auf geparktes Auto abgesehen

Pfungstadt (ots) – Mit diversen elektronischen Geräten eines BMW X1 entkamen

bislang noch unbekannte Täter nach einem Autoaufbruch in der Zeit von Dienstag

(30.1.) bis Mittwoch (31.1.). Gegen 10.30 Uhr bemerkten Zeugen, dass Kriminelle

die hintere linke Fahrzeugscheibe eines in der Gradignanstraße abgestellten,

schwarzen BMWs eingeschlagen hatten. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie

anschließend in das Innere und bauten hier unter anderem das Navi und das Radio

aus der Mittelkonsole aus. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer

Beute. Der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Vorabend zurück. Das Kommissariat

21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen übernommen und hofft unter der

Rufnummer 06151/969-0 auf Zeugenhinweise.

Heppenheim: Scheibe bei Fahrzeugaufbruch eingeschlagen.

Heppenheim (ots) – Bargeld und E-Zigaretten sind das Diebesgut bisher

unbekannter Täter. Diese schlugen im Zeitraum zwischen Dienstagabend (30.01.)

und Mittwochmittag (31.01.) die Scheibe eines Autos ein, das im Bereich der

Gerhart-Hauptmann-Straße / Lahnstraße geparkt stand. Hinweise werden erbeten an

die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252 7060.

Bensheim: Mehrere Wohnungseinbrüche in Auerbach.

Bensheim (ots) – Am Mittwoch (31.01.) kam es in der Zeit zwischen 13 und 22 Uhr

in der Niddastraße, der Darmstädter Straße und „Am Alten E-Werk“ zu insgesamt

drei Wohnungseinbrüchen. In zwei Fällen wurden die Bewohnerinnen und Bewohner

auf die Täter aufmerksam, woraufhin diese flüchteten. In einem Fall sind Bargeld

und eine Armbanduhr das Diebesgut. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen

konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei in Heppenheim

(Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise

unter 06252 7060.

Darmstadt

Darmstadt: Zeugen nach Attacke auf dem Luisenplatz gesucht

Darmstadt (ots) – Nach einem Vorfall am Luisenplatz am Mittwochabend (31.1.) hat

die Polizei ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen. Zwei bislang noch unbekannte Täter hatten einen 24-Jährigen und

seinen 20 Jahre alten Begleiter gegen 20.45 Uhr attackiert. Nach ersten

Erkenntnissen sollen die beiden Tatverdächtigen zuvor an einer dortigen

Haltestelle einen Aufkleber auf die Fensterscheibe einer haltenden Straßenbahn

geklebt haben. Als die beiden aufmerksamen Zeugen dies bemerkten und die

Aufkleber entfernten, gingen die beiden Unbekannten auf sie los und sprühten

unter anderem mit Reizstoff auf die beiden jungen Männer. Anschließend

flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß in Richtung Luisenstraße. Aufgrund der

volksverhetzenden Aufschrift des Aufklebers übernahm der polizeiliche

Staatsschutz die Ermittlungen in dieser Sache.

Bei den Flüchtenden soll es sich um zwei 17 bis 20 Jahre alte Männer mit einer

schlanken Statur und laut Zeugenaussagen mit einem mitteleuropäischen Phänotyp

gehandelt haben. Einer der Täter hatte schwarze, kurze Haare, die an der Seite

abrasiert waren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke der Marke Northface,

einer schwarzen Hose und schwarzen Adidas Schuhen. Sein Mittäter hatte ebenfalls

dunkles Haar und trug eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Hose sowie dunkle

Trekkingschuhe. Zeugen, denen das Duo vor der Tat oder bei ihrer Flucht

aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der

Kriminalinspektion Staatsschutz zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Geschwindigkeit, Gurtpflicht & Nutzung Mobiltelefon am Steuer/ Polizeistreifen führen Kontrollen durch

Dieburg (ots) – Rasantes Fahren, nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer und die

Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer standen im Fokus von Streifen der

Polizeistation Dieburg, die in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt

Dieburg am gestrigen Mittwoch (31.01.) Verkehrskontrollen im Bereich Dieburg

durchführten. Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der L3094 zwischen 11.00 Uhr

und 13.00 Uhr konnte bei 23 Fahrzeugen eine Überschreitung der erlaubten 70 km/h

festgestellt werden. Trauriger Spitzenreiter war hier ein 19-jähriger Fahrer mit

gemessenen 128 km/h. Ihn erwarten neben einem Bußgeld von mehreren Hundert Euro,

zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Im

Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei einem 70-jährigen

Fahrzeugführer aus Rödermark eine verbotene Schlagwaffe sichergestellt werden.

Dies zieht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz gegen ihn

nach sich. Bei einer weiteren Kontrollstelle im Bereich des Kreisverkehrs am

Minnefeld in der Frankfurter Straße nutzten 21 Personen verbotenerweise während

der Fahrt das Mobiltelefon, 14 weitere Personen hatten den vorgeschriebenen

Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei 40 und 37 Jahre alte Fahrer müssen sich in

einem Strafverfahren verantworten, da gegen sie der Verdacht besteht die

Fahrzeuge ohne die nötige Fahrerlaubnis geführt zu haben.

Seeheim-Jugenheim: Selbstlaborat bei Durchsuchung sichergestellt

Seeheim-Jugenheim (ots) – Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch (31.1.)

haben Polizeikräfte bei einem 49 Jahre alten Tatverdächtigen ein Selbstlaborat

sichergestellt, das noch vor Ort vernichtet werden musste. Im Rahmen von

Ermittlungen hatte sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz

gegen den Mann erhärtet. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte deshalb beim

Amtsgericht Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines

49-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung stellten Ermittler des

zentralen Ermittlungskommissariats 20 rund 100 Gramm eines Selbstlaborats

sicher. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich dabei um Acetonperoxid

gehandelt haben. Sicherheitshalber wurden Spezialisten des Bundeskriminalamts

hinzugezogen, die das aufgefundene Material gegen 18.45 Uhr auf einem Feld

unschädlich machten. Hierbei war ein lauter Knall zu hören. Die weiteren

Ermittlungen dauern an.

Gross-Gerau

Odenwaldkreis

Bad König: Zeugen nach Diebstahl aus Wohnung gesucht.

Bad König (ots)

Schmuck war das Ziel der Täter, die sich am Dienstag (30.01.) zwischen 14 und 16 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Wohnung in der Waldstraße verschafften. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Goldschmuck. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter 06062 9530.