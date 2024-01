Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Geldübergabe nach Schockanruf verhindert, Neu-Anspach / Limburg, Dienstag, 30.01.2024, 13:00 Uhr

(wie) Am Dienstag konnte in Limburg eine Geldübergabe nach einem Schockanruf gerade noch verhindert werden. Eine 62-jährige Neu-Anspacherin hatte einen Anruf erhalten, in dem Betrüger vorgaukelten, dass die Mutter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Unter Schock ging die Frau auf die Forderungen der angeblichen Polizei/ Staatsanwaltschaft ein und fuhr zu ihrer Hausbank, um dort Bargeld abzuheben. Auch ein Aufklärungsgespräch der Bankangestellten zum Enkeltrick beirrte die schockierte Frau nicht und sie ließ sich das Geld aushändigen. Mit über 10.000 EUR im Gepäck ließ sich die 62-Jährige per Taxi nach Limburg fahren, wo das Geld übergeben werden sollte. Auf dem Weg kam es zum Glück zu einem telefonischen Kontakt mit dem Ehemann, der die Frau von dem Betrugsversuch überzeugen konnte. Die Taxifahrerin verständigte die Polizei und fuhr die Betrogene nicht zum Übergabeort, sondern direkt zur Polizeistation. Dort kümmerte sich die Kriminalpolizei um alles Weitere, wobei die Täter nicht festgenommen werden konnten, da sie nicht am Übergabeort erschienen sind.

Die Varianten dieser Art des Schockanrufes sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder wie hier Organe der Rechtspflege aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihnen Glauben schenken. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! In keinem Fall sollten Sie sich zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Maschen aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter! Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Zwei Mädchen von Jugendlichen angegangen, Kronberg, Oberhöchstadt, Am Gänsborn, 30.01.2024, 17.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag wurden in der Straße „Am Gänsborn“ in Oberhöchstadt zwei 10 und 12 Jahre alte Mädchen von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen. Die Jugendlichen sollen gegen 17.30 Uhr auf die beiden spielenden Kinder zugekommen sein und ihnen den Weg versperrt haben. Im weiteren Verlauf seien die Mädchen dann von drei Jungen aus der sechsköpfigen Gruppe angegangen und geschubst worden, so dass sie zu Boden stürzten und sich leicht verletzten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Jugendliche mit Pfefferspray besprüht, Oberursel, Epinayplatz, Dienstag, 30.01.2024, 19:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurden zwei 15- und 16-jährige Jungs in Oberursel von einem unbekannten, ebenfalls jugendlichen Täter mit Pfefferspray besprüht und dabei verletzt. Den eigenen Angaben zufolge wurden die zwei Geschädigten gegen 19:40 Uhr auf dem Epinayplatz von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Im Laufe dieses Gesprächs forderte ein Gruppenmitglied, dass die zwei Angegangenen ein zuvor absichtlich auf den Boden geworfenes Geldstück aufheben sollten. Als sich die zwei Angesprochenen dieser für sie unangenehmen Situation entziehen wollten und fortgingen, folgte ihnen ein Jugendlicher aus der Gruppe auf seinem Fahrrad und besprühte beide mit Pfefferspray. Anschließend konnten sich die beiden Geschädigten von der Gruppe entfernen und Hilfe verständigen. Der Täter soll circa 16 Jahre alt sein, schwarze kurze Haare und eine normale Gestalt haben. Er habe ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und deutsch ohne Akzent gesprochen. Bekleidet war er mit einer roten Daunenjacke, einer dunklen Jogginghose sowie einer Basecap. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise zu der Gruppe und dem Täter.

Versuchter Einbruch in Wohnung,

Friedrichsdorf, Köppern, Otto-Hahn-Straße, Dienstag, 30.01.2024, 09:03 Uhr

(he)Gestern versuchten zwei Einbrecher in der Otto-Hahn-Straße in Köppern in eine Wohnung einzudringen. Dies misslang, sodass es bei einem Sachschaden von circa 1.000 Euro blieb. Um kurz nach 09:00 Uhr versuchten die zwei Männer in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Als sie hierbei scheiterten, suchten sie das Weite. Die zwei Unbekannten werden als circa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

Sommerreifen aus Tiefgarage gestohlen, Bad Homburg, Kälberstücksweg, Dienstag, 30.01.2024, 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(wie) Am Dienstag ist in Bad Homburg ein Satz Sommerreifen aus einer Tiefgarage entwendet worden. Ein 54-Jähriger lagerte seine Sommerräder über den Winter in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Kälberstücksweg. Diese sah er zuletzt am Dienstagmorgen. Als er gegen 14:00 Uhr in die Garage zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Reifen mitsamt der Alufelgen im Wert von knapp 2.000 EUR entwendet hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.