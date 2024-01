Wiesbaden: Die Polizei-News

Frau im Linienbus unsittlich berührt, Wiesbaden,

Freudenbergstraße, 30.01.2024, 08.45 Uhr,

(pl)Eine 19-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen in einem Linienbus von einem

unbekannten Mann belästigt. Die Frau war gegen 08.45 Uhr im Bus von Dotzheim in

Richtung Schierstein unterwegs, als sie im Bereich der Freudenbergstraße von

einem neben ihr sitzenden Mann unsittlich berührt wurde. Der Täter soll etwa

1,70 Meter groß gewesen sein und eine grüne Jogginghose sowie eine dunkle Jacke

getragen haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vorsicht Taschendiebe! Wiesbaden, 30.01.2024,

(pl)Ob in der Fußgängerzone, im Bekleidungsgeschäft, im Einkaufsmarkt, im

Restaurant oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, immer wieder sind Diebe auf der

Suche nach Beute und leider werden sie auch allzu häufig fündig.

In einem Einkaufsmarkt in der Rheingaustraße in Schierstein nahm ein diebisches

Duo am Dienstag gegen 11.25 Uhr eine Frau ins Visier, die ihre Handtasche

während des Einkaufs im Einkaufswagen abgelegt hatte. Während einer der Täter

die Frau durch ein Gespräch ablenkte, schnappte sich der Komplize blitzschnell

das in der Handtasche befindliche Portemonnaie der Geschädigten. Im Anschluss

flüchteten die Diebe aus dem Einkaufsmarkt und fuhren mit einem silbernen

Kleinwagen davon. Einer der Täter wurde als ca. 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter

groß, schlank, mit dunklen lockigen Haaren und einem dunklen Kinnbart

beschrieben. Er habe dunkle Kleidung und weiße Sneakers getragen. Der Komplize

soll etwa 1,80-1,90 Meter groß, ca. 40-50 Jahre alt sowie schlank gewesen sein

und eine hellblaue Jeans, eine dunkelblaue Steppjacke, eine schwarze Mütze sowie

braune Schuhe getragen haben. Zwei weitere Diebstähle ereigneten sich am

Dienstag in den frühen Nachmittagsstunden während einer Busfahrt in Biebrich.

Die beiden Geschädigten waren jeweils im Bus der Linie 14 unterwegs und mussten

später feststellen, dass ihr Handy oder aber die Geldbörse verschwunden waren.

Bleibt für die Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen oder während der Fahrt

in öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Wertsachen aufzupassen. Tragen Sie ihre

Wertsachen immer nah am Körper und lassen Sie diese nie aus den Augen! Wenige

Sekunden genügen, damit der Ärger groß werden kann.

Verkehrskontrolle in der Saarstraße,

Wiesbaden, Saarstraße, P&R Parkplatz, 29.01.2024, 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Am Montagmittag hat die Wiesbadener Polizei zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr

auf dem P&R Parkplatz in der Saarstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der

Kontrollstelle wurde gegen 12.25 Uhr ein Fahrzeug zugeführt, aus welchem bereits

beim Öffnen des Fensters ein starker Marihuanageruch herausströmte. Im weiteren

Verlauf versuchte der 23-jährige Fahrer zu Fuß die Flucht zu ergreifen, konnte

jedoch von den Kontrollkräften eingeholt und festgenommen werden. Hierbei kam es

zum Einsatz von Pfefferspray. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner

Kleidung und des Fahrzeugs würden Betäubungsmittel aufgefunden und

sichergestellt. Insgesamt kontrollierten die Beamtinnen und Beamten acht

Fahrzeuge und zwölf Personen. Hierbei wurden noch ein Haftbefehl vollstreckt und

ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie drei Gurtverstöße festgestellt.

Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“,

Wiesbaden, Stadtgebiet, 30.01.2024, 17.00 Uhr bis 31.01.2024, 01.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend führte die Wiesbadener Polizei gemeinsam mit Kräften der

Bereitschaftspolizei Kontrollen im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Wiesbaden“

durch. Die Einsatzkräfte waren ab 17.00 Uhr bis in die Nacht hinein in der

Wiesbadener Innenstadt und weiteren Örtlichkeiten unterwegs. Insgesamt wurden 31

Personen kontrolliert und drei Ermittlungsverfahren wegen mitgeführter

Betäubungsmittel eingeleitet. Darüber hinaus fanden die Beamtinnen und Beamten

im Eingangsbereich der Passage erneut eine größere Menge Betäubungsmittel auf.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verstöße bei Kontrollen festgestellt,

Rheingau-Taunus-Kreis, bis Mittwoch, 31.01.2024, 01:30 Uhr

(jn)In den Abendstunden des gestrigen Dienstages wurden im Kreisgebiet bis in

die Nacht hinein Verkehrskontrollen durchgeführt, bei denen die Kräfte der

Polizeidirektion Rheingau-Taunus auch von Polizistinnen und Polizisten des

Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützten wurden. Im Fokus standen

sowohl die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer als auch die

Bekämpfung der Eigentumskriminalität durch Verunsicherung potentieller

Straftäter. Im Rahmen der Kontrollen im Bereich von Idstein, Taunusstein,

Niedernhausen und Rüdesheim wurden insgesamt über 80 Fahrzeuge und über 100

Fahrzeuginsassen überprüft. Neben knapp einem Dutzend Ordnungswidrigkeiten

hielten die Beamten auch zwei Fahrzeugführer an, die augenscheinlich vor

Fahrtantritt Drogen konsumiert hatten. Beide kamen nach einer abgegebenen

Blutprobe und entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Zwei Verletzte und vier beteiligte Pkw bei Frontalzusammenstoß, Kreisstraße

631 bei Geisenheim, Dienstag, 30.01.2024, gegen 16:20 Uhr

(jn)Zwei Verletzte und vier erheblich beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz

eines schweren Verkehrsunfalles, der sich am Dienstagnachmittag bei Geisenheim

ereignete. Der Unfallaufnahme nach befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus

Oestrich gegen 16:20 Uhr die K 631 von Johannisberg in Richtung Oestrich-Winkel,

als er auf Höhe von Geisenheim auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort streifte er

zunächst den Porsche eines 74-Jährigen aus Sulzbach und kollidierte dann frontal

mit dem Ford eines 30-Jährigen aus Rüdesheim. Eine nachfolgende 23-jährige

VW-Fahrerin aus Eltville versuchte noch nach rechts auf das angrenzende Feld

auszuweichen, wobei sie mit dem vorausfahrenden Ford kollidierte. Sowohl der

18-jährige Unfallverursacher als auch der 30-jährige Ford-Fahrer mussten in

Krankenhäusern behandelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten

Erkenntnissen nach auf etwa 50.000 Euro. Zudem musste die K 631 in dem Bereich

für mehrere Stunden gesperrt und sämtliche beteiligte Autos abgeschleppt werden.

Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt, Geisenheim, Chauvignystraße,

Dienstag, 30.01.2024, 14:26 Uhr

(jn)Am Dienstagnachmittag ist in Geisenheim eine 24-jährige Fahrzeuginsassin

infolge eines Auffahrunfalles verletzt worden. Um 14:26 Uhr befuhr ein

27-jähriger Rüdesheimer am Steuer eines VW die Landesstraße 3272 und

beabsichtigte, nach rechts auf die Chauvignystraße abzubiegen. Hier fuhr er auf

einen verkehrsbedingt wartenden VW auf, in welchem zwei 24-Jährige saßen.

Während beide Fahrer unverletzt blieben, musste die 24-jährige Beifahrerin zur

weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich

auf rund 1.000 Euro.