Bergstrasse

Hausdach durch Lkw beschädigt – Zeugen gesucht

Birkenau (ots) – In der Obergasse in Birkenau kam es am 31.01., gegen 09:45 Uhr,

zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde der Dachvorsprung eines

Mehrfamilienhauses. Der Unfall wurde durch eine Sattelzugmaschine samt Auflieger

mit ungarischem Kennzeichen verursacht. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen

vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem

Lkw oder zu einem Betrieb im Bereich Birkenau machen können, welcher zu dem o.g.

Zeitpunkt durch einen LKW mit ungarischem Kennzeichen beliefert wurde. Hinweise

bitte an die Polizei Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 – 7060.

Grasellenbach: Diebstähle aus Autos

Grasellenbach (ots) – Vier Fahrzeuge gerieten in der Nacht zum Mittwoch (31.01.)

in das Visier von Kriminellen.

Unbekannte verschafften sich Zugang in die Innenräume der Autos, die in der

Nibelungentraße, in der Hagenstraße und in der „Heckelswies“, abgestellt waren.

Die Täter ließen unter anderem Geldbörsen, einen Rucksack sowie ein Ladegerät

mitgehen. Ob die Fahrzeuge verschlossen waren, muss sich im Rahmen der

Ermittlungen zeigen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060.

Fürth: Rund 300 Fichten im Visier von Dieben

Fürth (ots) – Der Besitzer eines Waldgrundstücks bei Krumbach, im Bereich

„Knabenberg“, stellte Ende Dezember 2023 fest, dass Unbekannte auf seinem

Grundstück rund 300 Fichten abgeholzt und entwendet hatten. Der Tatzeitraum kann

derzeit nicht genauer eingegrenzt werden, könnte aber bis Juli 2023

zurückreichen. Auch auf dem Nachbargrundstück wurden alle Bäume entwendet. Den

Schaden auf seinem Grundstück beziffert der Mann auf etwa 15.000 Euro.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim ermittelt nun wegen Diebstahls und

bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht

haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der

Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt: Kontrollen in der Innenstadt / Zivilfahnder stellen Rauschgift und mutmaßliches Diebesgut sicher / Gesuchte 51-Jährige in Haft

Darmstadt (ots) – Zivilfahnder der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg haben im

Laufe des Dienstags (30.1.) zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei

umfangreiche Kontrollen in der Darmstädter Innenstadt durchgeführt. Schwerpunkt

des Einsatzes war die Bekämpfung der Straßenkriminalität. Zwischen 10 Uhr und 18

wurden insgesamt 23 Personen überprüft. Gegen 13.30 Uhr nahmen die Beamtinnen

und Beamten einen 39-Jährigen in der Neckarstraße fest, nachdem dieser einen

Hinterhof betreten hatte und kurz darauf mit einem Fahrrad zurückkam. Bei der

Kontrolle des polizeibekannten Mannes stießen sie bei ihm auf rund 10 Gramm

Kokain. Zudem konnte er keinen Eigentumsnachweis für das Rad aufbringen und

machte zu dessen Herkunft keine glaubhaften Angaben. Das Rauschgift wurde

beschlagnahmt und das Velo sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt in den

eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Auch gegen einen 30 Jahre

alten Mann wurde Strafanzeige erstattet. Er hatte bei einer Überprüfung gegen

13.45 Uhr in der Bismarckstraße Kleinstmengen Haschisch einstecken. Bei einem

44-Jährigen entdeckten die Streifen kurz darauf ebenfalls in der Bismarckstraße

zwei hochwertige Parfüms, die teilweise noch original verpackt waren. Zur deren

Herkunft machte der polizeibekannte Mann aus Darmstadt unglaubwürdige Angaben,

was den Verdacht der Hehlerei erhärtete und die Sicherstellung der Gegenstände

nach sich zog. Eine 51 Jahre alte Frau wurde nach einer Kontrolle in der

Bleichstraße gegen 16 Uhr festgenommen und jetzt hinter Gittern sitzt. Ein

Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass sie wegen Diebstahls

zur Festnahme ausgeschrieben war. Die geforderten 500 Euro konnte sie nicht

aufbringen, weshalb im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Darmstadt: Geschwindigkeitskontrolle in der Holzstraße / Streifen ahnden 43 Verstöße

Darmstadt (ots) – Streifen des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben am Dienstag

(30.1.) eine Geschwindigkeitskontrolle in der Holzstraße im Bereich der

Pädagogstraße durchgeführt. Auf diesem Streckenabschnitt liegt die

Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h, zudem überqueren hier regelmäßig Fußgänger

die Fahrbahn. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr stellten die Streifenteams insgesamt

43 Verstöße fest. Die Verkehrsteilnehmenden wurden umgehend gestoppt und der

Verstoß geahndet. Der höchst gemessene Wert lag bei 51 km/h, was ein Bußgeld und

ein Punkt in Flensburg zur Folge hat.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach-Hähnlein: 67-Jährige nach Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Alsbach-Hähnlein (ots) – Eine 67 Jahre alte Frau wurde nach einem Verkehrsunfall

am Mittwochnachmittag (31.1.) mit schwersten Verletzungen mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14.30 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf Polizei und Rettungsdienst und

meldeten einen Zusammenstoß zwischen einer Rollerfahrerin und einer

Autofahrerin. Ersten Erkenntnissen befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Wagen die

Landesstraße 3112 von Hähnlein kommend in Richtung Alsbach. An der Einmündung in

Richtung der Bundesstraße 3 wollte sie nach bisherigen Ermittlungen nach links

abbiegen und erfasste hier die entgegenkommende 67-Jährige, die auf ihrem Roller

in der Gegenrichtung unterwegs gewesen sein soll. Die Frau aus Alsbach-Hähnlein

erlitt bei dem Zusammenprall schwerste Verletzungen und kam mit einem

Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die 41 Jahre alte Seeheimerin erlitt einen

Schock und wurde ebenfalls durch einen Rettungswagen behandelt. Auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Klärung des

genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

Groß-Umstadt: Zeugen nach Unfall am „Semder Kreuz“ gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am „Semder Kreuz“ hat die Polizei

in Dieburg die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall

beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 60 Jahre alter Mann aus

Modautal gegen 11.15 Uhr mit seinem Auto die Landesstraße 3115 von Richen

kommend in Richtung Semd. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Fahrzeug einer

41-Jährigen Frau aus Höchst zusammen, die die Bundesstraße 45 von Dieburg nach

Groß-Umstadt befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde Fahrerin leicht verletzt. An den

Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Beide

Unfallbeteiligten gaben gegenüber der Polizeistreife an, dass ihre Ampel „Grün“

gezeigt hatte. Es werden jetzt Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

Groß-Umstadt: Durchsuchungsbeschluss vollstreckt / Rauschgift bei Einsatz beschlagnahmt

Groß-Umstadt (ots) – Polizeikräfte der Darmstädter Kriminalpolizei haben am

Mittwoch (30.1.) einen 38-Jährigen vorläufig festgenommen, der sich jetzt in

einem Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich

verantworten muss. Im Rahmen von Ermittlungen waren die Beamtinnen und Beamten

des Kommissariats 34 auf die Schliche des Groß-Umstädters gekommen. Die

Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte daraufhin beim Amtsgericht einen

Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung

konnte der 38-Jährige angetroffen und festgenommen werden. In seinen

Räumlichkeiten stellten die Einsatzkräfte unter anderem über 140 Gramm

Haschisch, mehr als 30 Gramm Marihuana, rund 750 Gramm Amphetamin sowie ein eine

Feinwaage sicher. Der Festgenommene kam für kriminalpolizeiliche Maßnahmen mit

auf die Wache und wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt.

Mühltal: Festnahme nach Beschädigung von Wahlplakat

Mühltal (ots) – Eine Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt hat in der Nacht

zum Mittwoch (31.1.) einen 20-Jährigen im Rahmen der Fahndung vorläufig

festgenommen. Der Mann aus Mühltal steht im Verdacht, mindestens drei

Wahlplakate beschädigt zu haben. Kurz nach Mitternacht alarmierten Zeugen die

Polizei und meldeten, dass zwei Unbekannte in der Odenwaldstraße mehrere dort

aufgehängte Wahlplakate abgerissen hätten. Umgehend wurde daraufhin nach den

Beschriebenen gefahndet. Hierbei konnten Polizeikräfte den 20 Jahre alten

Tatverdächtigen antreffen und festnehmen. Er räumte die Tat ein und wurde nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich jetzt in dem

eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen zu seinem

möglichen Mittäter dauern an.

Gross-Gerau

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Sportpark in Kelsterbach gesucht

Kelsterbach, Kirschenallee 56, Parkplatz am Schimmbad/Sportpark (ots)

Am Dienstagabend (30.01.) gegen 19:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Seat Ibiza, der auf dem hinteren Parkplatz zwischen dem Sport- und Wellnessbad und dem Sportpark Kelsterbach geparkt war. Der Unfallverursacher beabsichtigte zu Wenden und fuhr hierbei rückwärts gegen den Seat. Im Anschluss verließ das Fahrzeug den Parkplatz in Richtung Schwimmbad, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Kombi handeln, der bei dem Unfall vermutlich linksseitig am Heck beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden am Seat wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der 06107-71980 zu melden.

Gernsheim: Drogen nach Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Gernsheim (ots)

Am Dienstagabend (30.01), gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Gernsheim nach einem Zeugenhinweis im Konrad-Adenauer-Ring ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Bei der Durchsuchung stießen sie unter anderem auf Rauschgift. In einem Gebüsch, in dessen Nähe das Auto zuvor parkte, fanden die Ordnungshüter zudem etwa ein Kilogramm in einer Plastiktüte verpacktes Haschisch. Darüber hinaus führten die Insassen noch mutmaßliches Drogengeld mit sich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgten anschließend Wohnungsdurchsuchungen bei den vier Männern, bei denen die Ermittler noch weiteres Rauschgift, unter anderem etwa 250 Gramm Marihuana und rund 600 Gramm Haschisch, auffinden konnten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.

Odenwaldkreis

Oberzent-Beerfelden: Einbruch in Spielhalle/Automaten im Visier

Oberzent (ots)

Eine Spielhalle in der Kirchstraße geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (27.01.) und Dienstagmorgen (30.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Spielhalle, brachen dort anschließend diverse Spielautomaten auf und erbeuteten hierbei mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.