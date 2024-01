Brand in Tagungshaus der Hephata Diakonie

Schwalmstadt (ots) – Sonntag, 28.01.2024, 19:04 Uhr -FOLGEMELDUNG- In einem Tagungshaus mit Übernachtungsmöglichkeiten für Studierende und Personal der Hephata Diakonie in der Straße „Auf der Leith“ in Schwalmstadt-Treysa hat es am Sonntagabend gebrannt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich keine Hinweise auf strafbare Handlungen ergeben. Vielmehr kann aufgrund der Spurenlage davon ausgegangen werden, dass ein elektrotechnischer Defekt zum Brandausbruch geführt haben dürfte.

Parkhaus und Wasserhäuschen mit verbotenen Symbolen beschmiert

Schwalmstadt (ots) – Montag, 29.01.2024, 10 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 06:50 Uhr.

Unbekannte Täter haben zwei Wände in einem Parkhaus im Hexengäßchen in Treysa mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen besprüht. Die unbekannten Täter sprühten mit schwarzer Farbe zwei Hakenkreuze sowie zwei SS-Runen auf einer Gesamtfläche von circa 15 x 2 Metern auf die beiden Wände. Außerdem wurde ein antisemitischer Schriftzug aufgesprüht.

Zweiter, gleichgelagerter Vorfall:

Montag, 29.01.2024, 10 Uhr bis Mittwoch, 31.01.2024, 08:30 Uhr.

Hier sprühten die unbekannten Täter zwei Hakenkreuze und eine SS-Rune auf. Betroffen war ein Bauwerk des Wasserverbandes im Bereich des Rückhaltebeckens in Treysa. Die aufgesprühten Hakenkreuze hatten hierbei eine Größe von circa 60 x 70 Zentimetern und die SS-Rune von 130 x 70 Zentimetern. Auch in diesem Fall wurde weiterhin ein antisemitischer Schriftzug aufgesprüht.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden und ist derzeit auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe der Gesamtsachschäden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Wohnhaus – Täter flüchten mit Schmuck

Borken (ots) – Dienstag, 30.01.2024, 17:50 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 22:30 Uhr.

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus im Mittelweg in Borken eingebrochen. Sie hebelten eine Terrassentür auf der Rückseite des Wohnhauses auf und gelangten so in den Innenbereich. Im Anschluss wurden nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Hierbei wurde durch die unbekannten Täter Echt- sowie Modeschmuck aufgefunden und entwendet. Der gestohlene Schmuck hat nach ersten Schätzungen einen Gesamtwert im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Einbruch in Autowerkstatt

Körle (ots) – Samstag, 27.01.2024, 18:46 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 10:12 Uhr.

Unbekannte Täter sind vermutlich in den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag in eine Autowerkstatt in der Straße „An der Eiche“ in Körle eingebrochen. Sie verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu den Werkstatträumen.

Dort entwendeten die Täter hochwertige Werkzeuge sowie einen Computer mit Bildschirm (sog. Kfz.-Diagnosegerät). Der geschätzte Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf einen hohen 5-stelligen Betrag.

Der Sachschaden wird mit 1.000 EUR angegeben. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

