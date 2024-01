Schwerer Verkehrsunfall – Fahrradfahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel/Bad Wilhelmshöhe (ots) – Folgemeldung – Nachdem es am Dienstag 30.01.2024 zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L3298 zwischen Kassel und Habichtswald-Ehlen kam, erreichte die Polizei am Mittwoch 31.01.2024 die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 44-jährige Fahrradfahrer infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist.

Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte sich der schwere Unfall am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der 44-jährige Mann auf seinem beleuchteten Fahrrad zu dieser Zeit auf der Landesstraße von Kassel kommend in Richtung Ehlen. Die 26-jährige Fahrerin eines VW war in gleicher Richtung unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der Pkw ca. 400 Meter vor dem Abzweig zum Herkules den vorausfahrenden Fahrradfahrer, der auf die Motorhaube aufgeladen wurde und anschließend auf die Straße stürzte.

Ersthelfer hielten nach der Kollision an der Unfallstelle an und versorgten den 44-Jährigen aus Kassel bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Er wurde so schwer verletzt, dass er nun im Krankenhaus verstarb.

Die 26-Jährige aus Bad Arolsen erlitt einen Schock, weshalb sie in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. An dem Fahrrad entstand Totalschaden. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt und von Abschleppunternehmen geborgen.

Zeugen, die möglicherweise bei der Unfallaufnahme nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Brand eines Omnibuses auf der A7

Kassel-Mitte/Ost (ots) – Am Mittwochabend 30.01.2024, kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Kassel Mitte und Kassel Ost, zu einem Brand eines Omnibuses. Die Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Der Bus sollte überführt werden und es befanden sich keine Fahrgäste an Bord. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Nach ersten Schätzungen, beläuft sich der Schaden am Bus auf ca. 10.000 EUR, der Schaden am Fahrbahnbelag auf ca. 25.000 EUR.

Aus Keller gestohlenes Pedelec in Keller von Tatverdächtigem geortet

Kassel-Kirchditmold/Rothenditmold (ots) – Erneut hat die Ortung eines gestohlenen Pedelecs per GPS-Tracker zu einem schnellen Ermittlungserfolg geführt. Die Kellereinbrüche hatte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hohnemannstraße in Kassel ereignet. Insgesamt waren sieben Abteile gewaltsam geöffnet worden, wobei der zunächst unbekannte Täter bis auf das erbeutete Pedelec im Wert von 2.000 Euro leer ausging.

Dass dieses Rad mit einem versteckten GPS-Tracker versehen war, wurde dem Dieb schließlich zum Verhängnis. Noch während der Anzeigenaufnahme der Polizei am gestrigen Dienstagmorgen konnte der Pedelec-Besitzer das Zweirad in Rothenditmold orten. Umgehend fuhren die Polizisten mit ihm zu dem angezeigten Standort, wo er mit seinem Handy den Signalton des Trackers auslöste.

Den Geräuschen folgend lokalisierten die Beamten das gesuchte Fahrrad in einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses und beschlagnahmen es. Der glückliche Besitzer konnte das Pedelec anschließend wieder in Empfang nehmen. Der 53-jährige Bewohner, zu dem der betreffende Keller gehört, war nicht zu Hause. Er konnte daher nicht festgenommen werden, muss sich nun aber wegen der Kellereinbrüche verantworten.

Landkreis Kassel

Weißer Audi A6 Avant im Baunatal gestohlen – Kripo erbittet Zeugenhinweise

Baunatal (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Straße „Hinter dem Siegen“ in Baunatal einen weißen Audi A6 Avant im Wert von rund 40.000 Euro gestohlen. Wie die Autodiebe dabei genau vorgingen und ob sie sich die Keyless-go-Technik des Wagens zunutze machten, ist momentan noch unklar. Von dem sechs Jahre alten Kombi fehlt trotz europaweiter Fahndung derzeit jede Spur. Den Diebstahl seines auf einem Parkplatz abgestellten Autos bemerkte der Eigentümer am heutigen Morgen gegen 07 Uhr.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch in Baunatal-Altenritte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Wohnungseinbrüche in Breuna und Grebenstein – Kripo sucht Zeugen

Breuna und Grebenstein (ots) – In den Abendstunden am gestrigen Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Breuna. Die bislang unbekannten Täter erlangten zwischen 17:10-20:35 Uhr auf noch nicht abschließend geklärte Weise über die Terrassentür Zutritt in das Gebäude und durchsuchten anschließend diverse Räumlichkeiten. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend vom Tatort in unbekannte Richtung.

Zuvor hatte sich am Dienstag zwischen 15:45-18:35 Uhr bereits ein Einbruchsversuch in ein Mehrfamilienhaus in Grebenstein, in der Straße „Auf dem Wildhagen“, ereignet. Unbekannte Täter probierten erfolglos das Schlafzimmerfenster der im 1. OG befindlichen Wohnung aufzubrechen. Aufgrund aktuell nicht bekannter Ursachen sahen die Einbrecher jedoch von ihrem Vorhaben ab und hinterließen ein stark beschädigtes Fenster, an welches sie offensichtlich mittels einer Leiter gelangten.

Zum aktuellen Ermittlungsstand ist es nicht auszuschließen, dass beide Taten durch dieselben Täter verübt wurden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel: 0561-9100 beim zuständigen Kommissariat 21/22 der Kripo Kassel zu melden.

