Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Einfahren

Um 15:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Baunatal mit einem Pkw die Landstraße in Reichensachsen in Richtung Hoheneiche. Ein 28-Jähriger aus Eschwege parkte zu dieser Zeit mit seinem Pkw auf einem Parkstreifen in der Landstraße. Beim Einfahren auf die Landstraße übersah er den herannahenden Pkw des 56-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Unfall in Hofeinfahrt

Um 14:35 Uhr befuhr ein 46-jähriger Eschweger in der „Obere Friedensstraße“ in Eschwege mit seinem Pkw rückwärts in eine Hofzufahrt. Eine 60-jährige Eschwegerin befand sich ebenfalls mit ihrem Pkw im Bereich des Hofareals und fuhr ebenfalls rückwärts. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Abbiegen

Um 11:10 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 38-Jähriger aus Künzell mit einer Zugmaschine die Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau und beabsichtigte nach rechts in die Poststraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 79-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der von hinten kommend rechts an der Zugmaschine vorbeifahren und ebenfalls abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 EUR.

Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Zwischen dem 29.01.24, 13:00 Uhr und dem 30.01.24, 13:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in der Dieselstraße in Hessisch Lichtenau-Hirschhagen auf ein dortiges Grundstück. Dort versuchten der oder die Täter die Metalltür einer Lagerhalle aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es bleib daher beim Sachschaden, der mit ca. 900 EUR angegeben wird. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gegen Leitplanke gefahren

Um 14:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Friedland mit seinem Klein-Lkw die B 27 zwischen Hebenshausen und der Autobahn 38. Dabei beobachtete er den ihn überholenden rückwärtigen Verkehr im Außenspiegel. Hierdurch geriet er mit seinem Pkw zu weit nach rechts und streifte die dortige Leitplanke. Sachschaden: ca. 5.000 EUR.

