Fahndungserfolg – Tatverdächtiger nach Raub in Haft

Marburg-Biedenkopf (ots) – Nach intensiven Ermittlungen der Marburger Kriminalpolizei zur Aufklärung einer Raubstraftat gibt es jetzt eine Erfolgsmeldung. Am vergangenen Freitag 26.01.2024 klickten für den mutmaßlichen Räuber die Handschellen.

Konkret geht es um den schweren Raub vom 15. Dezember 2023, bei dem ein junger Mann einen Taxifahrer mit einer Pistole bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Die Ermittlungen führten zu einem 17-jährigen Marburger, den die Beamten am Freitag festnahmen. Am Samstag wurde er der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt.

Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit räuberischem Angriff auf Kraftfahrer gegen den 17-Jährigen. Er sitzt derzeit in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Ebsdorfergrund-Dreihausen: Rewe-Getränkemarkt überfallen

Dienstagabend (30.01.2024) überfiel ein bislang unbekannter Räuber den Rewe-Getränkemarkt in der „Alte Landstraße“. Gegen 19:35 Uhr betrat der Unbekannte den Laden und forderte die Mitarbeiterinnen unter Vorhalt einer schwarzen Pistole auf, die Kasse zu öffnen, das darin befindliche Bargeld, sowie Zigaretten auszuhändigen und in einer Tüte zu verstauen. Nach der Tat flüchtete der Mann in Richtung der Feldgemarkung Mölln/Heskem. Zum Raubgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Der Räuber war etwa 165 cm groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er einen eine blaue Jacke mit weißer Aufschrift im Brustbereich, einen blauen Schal, eine dunkle Hose und eine Mütze, die er ins Gesicht gezogen hatte. In der Mütze waren Sehschlitze ausgeschnitten. Zudem trug er helle Handschuhe.

Die Marburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu der Tat und dem beschriebenen Täter machen? Wer hat den Unbekannten vor oder nach der Tat gesehen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge gestern Abend im Bereich der „Alte Landstraße“ oder in der Feldgemarkung Mölln/Heskem aufgefallen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 zu melden.

Wetter: Lenk- und Ruhezeit mehrfach überschritten

Beamte des Regionalen Verkehrsdienst Marburg-Biedenkopf kontrollierten am 25.01.2024 einen polnischen Autotransporter auf der B252. Bei der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers stellten die Verkehrsspezialisten eklatante Verstöße fest. Achtmal hatte der 51-jährige Fahrer die Lenkzeiten bis zu rund 1,5 Stunden überschritten, zweimal die Tagesruhzeiten nicht eingehalten.

In sechs Fällen setzte der polnische Fahrer die Länderkennung falsch oder gar nicht. In der Folge leiteten die Ordnungshüter Verfahren sowohl gegen den Halter, als auch gegen den Fahrer ein. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung von 1.400 Euro hinterlegen, bevor er nach seiner noch ausstehenden Ruhezeit seine Reise nach Polen fortsetzen durfte.

