Friedberg: Die Polizei-News

Karben-Okarben: Grab beschädigt

Auf dem Friedhof im Friedhofsweg entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, 24. Januar, 12 Uhr, und Sonntag, 28. Januar, 15 Uhr, einen Blumentopf aus Kupfer. Dieser war fest auf einer Granitplatte montiert, so dass durch die Wegnahme ein etwa 500 Euro hoher Schaden an der Platte entstand. Ähnlich hoch dürfte der Wert des Diebesguts sein. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Vilbel: Fenster eingeschlagen

Diebe schlugen in der Bergstraße ein Fenster ein und gelangten darüber in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie am Dienstag, 30. Januar, zwischen 13.15 Uhr und 20.45 Uhr sämtliche Räume und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Den Schaden am Fenster schätzten Polizeibeamte auf etwa 300 Euro. Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Wölfersheim: In Gegenverkehr geraten

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstag, 30. Januar, ein 59-jähriger Fahrer eines VW Transporters auf der B455 von Mehlbach nach Wölfersheim in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er gegen 17.15 Uhr mit einem entgegenkommenden Daimler eines 47-Jährigen aus Niddatal und mit einem Corsa, den eine 18-jährige Reichelsheimerin fuhr.

Der 59-Jährige und seine zwei Autoinsassen im Alter von 60 und 56 Jahren blieben unverletzt, die anderen zwei beteiligten Personen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Schaden liegt bei rund 33.000 Euro.

