Wetzlar-Dutenhofen: beleidigt und Auto zerkratzt

Auf dem Globus-Parkplatz kam es am Samstag (27.01.2024), gegen 19:00 Uhr, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Seat-Fahrer in dessen Verlauf die etwa 50-Jährige den Mann beleidigte. Der Seat-Fahrer setzte seinen Weg in den Einkaufsmarkt fort.

Als er etwa 30 Minuten später zu seinem schwarzen Tarraco zurückkehrte, stellte er fest, dass der Lack an mehreren Stellen zerkratzt wurde. Die Reparatur wird 2.000 Euro kosten. Ob die Frau im Zusammenhang mit den Beschädigungen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: Wer hat die Auseinandersetzung gegen 19:00 Uhr, mittig der zweiten Doppelparkreihe, linksseitig vor dem Haupteingang des Einkaufsmarktes mitbekommen? Wer kann Hinweise zu der Frau, die als 50-54 Jahre, 170 cm bis 175 cm groß, mit langen Haaren und korpulent beschreiben wird, geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel: (06441) 9180.

Herborn: Unfallfahrerin wird aus Pkw geschleudert

Eine Ersthelferin meldete gestern Abend (30.01.2024) einen Verkehrsunfall, bei dem eine 23-Jährige aus ihrem Auto geschleudert wurde. Die 23-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit ihrem Opel, gegen 18:20 Uhr, auf der Kreisstraße 61 von Schönbach kommend in Richtung Amdorf unterwegs.

Auf dieser Strecke kam der Zafira in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und fuhr rund 50 Meter im Straßengraben weiter, bevor er in die dortige Querung für Landwirtschaftliche Fahrzeuge krachte. Der Zafira schleudert hoch und landete auf der linken Fahrzeugseite.

Die aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Fahrerin, die vermutlich nicht angegurtet war, wurde durch die Windschutzscheibe aus dem Pkw geschleudert und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Opel musste abgeschleppt werden, er hat nur noch Schrottwert. Im Fahrzeug der 23-Jährigen fanden die Beamten eine geringe Menge an Drogen. Diese wurden sichergestellt. Auf die Fahrerin kommt nun noch eine Anzeige wegen Drogenbesitz zu.

Herborn-Merkenbach: Fenster aufgehebelt

Ein bislang Unbekannter machte sich gestern (30.01.2024) zwischen 20:10 Uhr und 21:00 Uhr an einem Kellerfenster in der Jahnstraße zu schaffen. Er hebelte das Fenster auf und gelangte in das Einfamilienhaus. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume nach Wertgegenständen. Mit Schmuck flüchtete er. Der Schaden beläuft sich auf 1.400 Euro. Wem ist gestern Abend ein Unbekannter aufgefallen, der mit heller Steppjacke, dunkler Jeans, Turnschuhen und Strickmütze in der Jahnstraße unterwegs war? Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Wem sind verdächtigte Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck und Bargeld hatten es Diebe bei ihrem Einbruch gestern (30.01.2024) abgesehen. Zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr hebelten sie zwei Fenster des Einfamilienhauses in der Bodenstraße auf. Durch diese drangen sie in das Wohnhaus ein, in dem sie mehrere Räume durchwühlten. Mit Bargeld und Schuck im Wert von rund 4.000 Euro flüchteten die Einbrecher.

Der Schaden an den Fenstern wird mit 2.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Tel: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Simmersbach: Werkzeug geklaut

Aus einer Garage in der Raiffeisenstraße haben Unbekannte verschiedene Werkzeuge, wie Bohrmaschine, Bohrschreiber, etc. gestohlen. Sie ließen Werkzeuge im Wert von insgesamt 1.200 Euro mitgehen. Hinweise zu den unbekannten Dieben, die zwischen dem 22.01.2024 und 25.01.2024 zuschlugen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel: (02771) 9070.

Wetzlar: auf frischer Tat erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet gestern Früh (30.01.2024), gegen 07:25, Uhr einen Einbrecher in einem Laden im Niedergirmeser Weg und informierte die Polizei. Der Dieb hatte sich mit einem Vorschlaghammer Zutritt zum Geschäft verschafft und war durch eine aufgebrochene Tür in den Laden geklettert.

Hier durchwühlte er den Verkaufsraum, sowie den Keller. Er steckte Münzgeld, Werkzeug und Computerzubehör ein. Mehrere Taschen füllte er mit Lebensmitteln und stellte sie zum Abtransport bereit. Beim Eintreffen der Polizeistreifen befand sich der Einbrecher noch im Gebäude.

Auf Ansprache der Beamten stellte er sich und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Der aus Wetzlar stammende 29-Jährige musste mit zur Wetzlarer Wache. Nach der Einleitung eines Strafverfahrens und den polizeilichen Maßnahmen durfte er diese wieder verlassen.

Dillenburg: Parkplatzrempler

Eine Unfallflucht wurde der Dillenburger Polizei am Freitag (26.01.2024) gemeldet. Offenbar war zwischen 12:20 Uhr und 12:45 Uhr ein Unbekannter gegen einen auf dem Rewe-Parkplatz in der Hirschwiese abgestellten Hyundai gefahren und hinterließ einen 500 Euro teuren Schaden an der hinteren linken Stoßstange des grauen i10.

Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

