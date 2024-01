Versuchte räuberische Erpressung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 gegen 13:20 Uhr, versuchten 2 Jugendliche einen 18-Jährigen an der Bushaltestelle am Bahnhof Oggersheim auszurauben. Sie hielten ihn fest, bedrohten ihn und forderten Bargeld. Eine Passantin wurde auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Täter flüchten sodann ohne Beute.

Täterbeschreibung:

Männlich, 16-18 Jahre alt, ca. 1,70m groß, normale Statur.

Ein Täter habe blonde Locken und blaue Augen gehabt und war mit einem schwarz-grauen Jogginganzug bekleidet.

Der zweite Täter habe einen gebräunten Teint gehabt. Er trug einen 3-Tage-Bart und war mit einem dunklen Jogginganzug bekleidet.

Haben Sie dir Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am 30.01.2024 meldete ein Zeuge, dass in der Frankenthaler Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Vermutlich in der letzten Woche brachen Unbekannte den Automaten auf und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe.

Haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bei der PI Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) – Polizeikräfte kontrollierten einen 40-jährigen Autofahrer am Dienstagmittag (30.01.2024, gegen 12:30 Uhr) in der Bliesstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC.

Dem Mann wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Für die Fahrt unter Drogeneinfluss muss er mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.01.2024, gegen 13:15 Uhr, wurde ein VW Arteon in der Von-Kieffer-Straße beschädigt. Das Auto war zu dieser Zeit auf einem Parkplatz geparkt. Neben dem beschädigten Auto soll ein rotes Abschleppfahrzeug gehalten haben. Ob ein Zusammenhang mit der Beschädigung besteht, ist noch unklar. Der Schaden an dem VW wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Haben Sie den Unfall beobachtet oder können Hinweise auf das rote Abschleppfahrzeug geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

E-Bike-Fahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagnachmittag 30.01.2024 wurde ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 57-jähriger Autofahrer missachtete beim Abbiegen von der Von-Weber-Straße in die Händelstraße den Vorrang des E-Bike-Fahrers.

Der 45-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. An dem Zweirad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

Rollerdiebstähle – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 wurden der Polizei Ludwigshafen zwei Rollerdiebstähle gemeldet. In der Zeit vom 29.01.2024, 21:00 Uhr bis zum 30.01.2024, 18:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Piaggio Roller in der Königsbacher Straße. Der Roller wurde dann am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, stark beschädigt auf einem Fußweg zwischen der Königsbacher Straße und der Friedelsheimer Straße gefunden. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Ein dunkler Mofa-Roller der Marke Nova Motors wurde in der Zeit vom 29.01.2024, 19 Uhr bis zum 30.01.204, 10 Uhr, in der Bleichstraße gestohlen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Haben Sie eine der Taten beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Vorsicht vor falschen Microsoft-Mitarbeitern

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 erschien auf dem Computer eines 86-Jährigen ein Fenster, in welchem er darüber informiert wurde, dass er einen Virus habe. Er wurde aufgefordert eine Telefonnummer zu wählen. Bei dem anschließenden Telefonat mit dem falschen Microsoft-Mitarbeiter erlaubte der Senior dem Betrüger Fernzugriff auf seinen PC.

Der Betrüger brachte den Senior dazu eine Apple Gift Card im Wert von 50 Euro zu kaufen und wollte eine Überweisung in Höhe von 1.800 Euro über das Onlinebanking tätigen. Dies gelang jedoch nicht. Der 86-Jährige wurde misstrauisch und informierte die Polizei.

Beachten Sie die Informationen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), falls Sie verdächtige Benachrichtigungen auf Ihrem PC erhalten:

1.Zunächst sollten Sie alle Aktivitäten auf dem betroffenen System beenden. Insbesondere sollten Sie auf die Eingabe wichtiger Informationen verzichten, z. B. Bankverbindungen oder Passwörter.

2.Im nächsten Schritt sollten Sie versuchen, die Infektion zu bereinigen. Über das Smartphone oder einen anderen PC können Sie sich zunächst informieren. Auf unseren Seiten für Verbraucherinnen und Verbraucher haben wir Informationen zur Bereinigung von PCs, Smartphones und anderen Geräten bereitgestellt. Im Zweifel sollte das Gerät in den Auslieferungszustand zurückgesetzt und dann neu aufgesetzt werden. Halten Sie dazu auch Ihre bestenfalls regelmäßig durchgeführten Back-Ups bereit. Unter Umständen kann es notwendig sein, sich an einen Dienstleister in Ihrer Nähe zu wenden.

3.Schließlich sollten Sie auch die anderen Geräte in Ihrem Netzwerk überprüfen. Schadsoftware kann sich in einigen Fällen kopieren und so auch Ihre weitere Informationstechnik befallen.

Auf der Internet-Seite www.bsi.bund.de finden Sie diese und weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Einbruch in Wohnung – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 zw. 14:30-16 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Bismarckstraße ein. Aus der Wohnung wurde Bargeld, Bekleidung und Parfüm gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Haben Sie etwas verdächtiges in der Bismarckstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Tablet aus Wohnmobil gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Aus einem Wohnmobil, das zwischen dem 24.01.2024, 15 Uhr und dem 29.01.2024, 09:50 Uhr in der Hölderlinstraße parkte, wurden ein Tresor und ein Tablet gestohlen. Im Tresor befand sich eine geringe Menge Bargeld. Insgesamt wird der Schaden auf mindestens 500 Euro geschätzt. Da am Fahrzeug keine Einbruchspuren feststellbar waren, dürfte das Wohnmobil zur Tatzeit nicht abgeschlossen gewesen sein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach

Ihres Cabrios zu verschließen.

Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Romance Scamming

Ludwigshafen (ots) – Eine 47-Jährige lernte im Dezember 2023 auf Facebook einen Mann kennen und chattete dann über WhatsApp mit diesem. Der Unbekannte täuschte eine Liebesbeziehung vor. Er brachte die 47-Jährige, unter dem Vorwand, dass er ihr 600.000 Euro überweisen wolle, dazu 2.000 Euro für vermeintliche Gebühren an einen angeblichen Rechtsanwalt zu überweisen.

Leider ist das sogenannte „Romance Scamming“, also der Betrug mit vorgetäuschter Liebe, in Zeiten von Online-Partnerbörsen und sozialen Netzwerken im Internet keine Seltenheit.

Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben.

Seien Sie vor allem misstrauisch, wenn der Chat-Partner vorgibt in Not zu sein und „dringend Geld“ zu benötigen.

Wir raten dringend zur Vorsicht bei Bekanntschaften, die nach Geld fragen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema – auch hilfreiche Tipps, woran Sie die Betrüger erkennen und wie Sie sich schützen können: https://s.rlp.de/TjPh0