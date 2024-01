Bedrohung am Bahnhof – Zeugen gesucht

Kandel-Bahnhof (ots) – Am Dienstag gegen 14:50 Uhr kam es zwischen Kindern/Jugendlichen am Bahnhof zu Streitigkeiten. Ein 13-Jähriger wurde zunächst von dem ca. 16-jährigen Täter beleidigt. Als sich die 15-jährige Begleiterin des 13-Jährigen schützend vor ihn stellte, wurde ihr von dem 16-Jährigen gedroht, sie ins Gleisbett zu stoßen.

Der 16-jährige Täter wird beschrieben als 170cm groß, schmale Statur, braune Haare, welche im Stirnbereich gelockt sind und südländisches Aussehen.

Hinweise auf die sog. Kinder- und Jugendbande liegen nicht vor. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Wörth unter Telefon: 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de .

Verfolgungsfahrt durch Germersheim

Germersheim (ots) – Am Dienstag um 22:45 Uhr, wollten Polizisten in der Sondernheimer Straße einen Autofahrer kontrollieren. Dieser ignorierte die Anhaltesignale und flüchtete durch den Innenstadtbereich. Dabei überschritt er teilweise deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

In der Blumenstraße kollidierte er mit einem geparkten PKW und flüchtete weiter vom Unfallort. In der Straße „An Fronte Lamotte“ kollidierte der 24-Jährige dann mit einer Laterne, wodurch sein Fahrzeug stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Der Grund für den Fluchtversuch konnte schnell ermittelt werden.

Der Autofahrer stand nämlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde niemand.

Schulwegkontrolle

Schwegenheim (ots) – Am Dienstag führte die Polizei an der Grundschule in Schwegenheim Schulwegkontrollen durch. Innerhalb des 30-minütigen Kontrollzeitraums mussten 3 Verwarnungen wegen nicht vorschriftsmäßig gesicherter Kinder ausgesprochen werden.

Zudem wurden an 5 Fahrzeugen technische Mängel festgestellt.

Verkehrskontrollen

Germersheim (ots) – Bei Verkehrskontrollen in der Rheinbrückenstraße wurden gestern drei sogenannte „Gurtmuffel“ kontrolliert. Zudem stellten die Polizisten einen 29-jähriger Autofahrer ohne Fahrererlaubnis fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachbeschädigungen durch Farbschmiererei – Zeugen gesucht

Hatzenbühl (ots) – In den letzten Wochen wurden in Hatzenbühl an mehreren Stellen im Ort, u.a. am Kleinfußballfeld, Banden und Verteilkästen mit roter Farbe und dem Schriftzug eines Fußballvereines beschmiert.

Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen insbesondere zur Nachtzeit gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Widerstand geleistet – Polizist geschlagen

Hatzenbühl (ots) – Am Dienstag gegen 10.50 Uhr, kam es in der Schubertstraße zu einem Unterstützungseinsatz der Polizei. Eine Person musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, weigerte sich jedoch. Beim Versuch der Person mehrfach die Notwendigkeit der Behandlung zu erklären, schlug der Mann plötzlich dem Polizisten mit der flachen Hand ins Gesicht.

Weitere Angriffe konnten unterbunden werden. Gegen die anschließende Fesselung wehrte sich der Mann ebenfalls. Schlussendlich konnte der Mann im Krankenhaus vorgestellt werden.

Der Polizist wurde lediglich leicht verletzt.

Dieseldiebstahl

Bellheim (ots) – Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Gelände einer Spedition in der Straße Waldstückerring in Bellheim die Tankdeckel von insgesamt 6 geparkten Lastkraftwagen aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter entwendeten so ca. 1.500 Liter Diesel. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter

E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.