Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Dannstadt-Schauernheim/Böhl-Iggelheim (ots) Am Dienstag zwischen 12:45-13:15 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus im Kropsburgring in Dannstadt-Schauernheim einzubrechen. Ebenfalls am 30.01.2024 haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Ruthenstraße in Böhl-Iggelheim einzubrechen. Auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Durch die Einbruchsversuche entstand an beiden Objekten ein Gesamtschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Unfallflucht

Schifferstadt (ots) . Am 30.01.2024 gegen 14:05 Uhr, befuhr eine 43-jährige PKW-Fahrerin die Pechhüttenstraße in Richtung Dannstadter Straße. Kurz vor der Bahnunterführung wurde die Frau rechts durch einen Radfahrer überholt. Während des Überholvorgangs sei der Radfahrer kurzzeitig freihändig gefahren und habe den PKW der 43-Jährigen gestreift.

Der Radfahrer (männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle Haare, schlanke Statur, 7-Tage Bart, trug eine schwarze Jacke und einen grauen Hoodie) entfernte sich mit seinem Damenfahrrad mit weißen Korb durch die Bahnunterführung in Richtung Bahnhofstraße.

Hinweise zum flüchtenden Radfahrer bitte telefonisch unter der 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Grabschmuck entwendet – Erneuter Aufruf der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am 17.01.2024 kam es zum Diebstahl von Grabschmuck auf dem Waldfriedhof in Schifferstadt. Die Polizei bittet nochmals darum, dass sich die Geschädigten, welche sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt haben, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Im Wald, im Bereich des Friedhofs, wurden diverse Grabschalen sichergestellt. Die Geschädigten werden zudem gebeten Fotos bzw. Beschreibungen des entwendeten Grabschmucks vorzulegen.

Verkehrskontrollen

Altrip (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 gegen 10:30 Uhr, wurde ein 55-jähriger PKW-Fahrer im Bereich der K12 einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die an den hinteren Seitenscheiben, sowie der Heckscheibe angebrachte Tönungsfolie nicht den Vorschriften entsprach. Der PKW muss im Nachgang bei einer Prüfstelle vorgeführt werden.

Die Zulassungsstelle wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei weiteren Kontrollen am Vormittag wurden 3 Gurtverstöße und 1 Verstoß aufgrund des Nichttragens eines Helms eines Rollerfahrers eingeleitet.