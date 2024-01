Brand in Mehrfamilienhaus

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 brach gegen 16 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache, ein Feuer in einer Wohnung im Foltzring aus. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ein Hund verendete in der brennenden Wohnung. Das Haus wurde durch das Feuer stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorsicht vor falschen Polizeibeamten

Frankenthal (ots) – Am Montag 29.01.2024, meldete sich eine unbekannte Frau bei der 86-jährigen Bobenheim-Roxheimerin und gab sich als Polizeibeamtin aus. Die Unbekannte versuchte die Seniorin zu schocken, indem sie angab, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nachdem die vermeintliche Tochter das Telefonat übernahm, erkannte die 86-Jährige, dass es sich nicht um ihre Tochter handelt und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Die Polizei wird Sie niemals dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht!“ meldet, ohne sich selbst namentlich vorzustellen.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der Ihnen bekannten Nummer.