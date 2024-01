Lambrecht: FWG Tal, Ortsgruppe Lambrecht nominiert ihre Kandidatin für das Amt der Stadtbürgermeisterin

Lambrecht – Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller hat nach einer 10jährigen Amtszeit entschieden, dass er bei der Kommunalwahl 2024 nicht mehr für das Amt des Stadtbürgermeisters kandidieren wird. Müller wurde erstmals 2014 zum Stadtbürgermeister gewählt und prägte das Motto „Ich bin dabei, ich engagiere mich für Lambrecht“. Die FWG Lambrecht dankt Karl-Günter Müller für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Stadt Lambrecht.

In der Mitgliederversammlung am 26.01.2024 hat die FWG Tal, Ortsgruppe Lambrecht die derzeitige Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck für das Amt der Stadtbürgermeisterin nominiert. Tanja Bundenthal-Beck bedankte sich bei allen für das in sie gesetzte Vertrauen.

Tanja Bundenthal-Beck (51) ist verheiratet und hat 3 Kinder. Sie ist in Lambrecht aufgewachsen und hat sich schon früh in Vereinen der Stadt engagiert. Bundenthal-Beck füllt bereits seit mehreren Jahren das Amt der Beigeordneten der Stadt Lambrecht, zunächst als 1. Beigeordnete und seit der Kommunalwahl 2019 als Beigeordnete mit eigenem Geschäftsbereich, aus. Zuständig ist sie derzeit unter anderem für den Bereich Bau, Friedhof und Liegenschaften. Sie ist auch bereits seit 2017 in der Geschäftsführung der Gemeinschaftshaus Lambrecht GmbH tätig und kümmert sich um alles rund um das Gemeinschaftshaus.

Mit Tanja Bundenthal-Beck schickt die FWG eine in der Kommunalpolitik erfahrene Kandidatin ins Rennen, die sich bereits seit mehreren Jahren mit viel Engagement, Ehrlichkeit und Respekt für die Belange der Stadt Lambrecht einsetzt und die Probleme in der Stadt genau kennt.

Tanja Bundenthal-Beck ist es ein Anliegen die gemeinsam mit dem derzeitigen Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller begonnenen Projekte zum Abschluss zu bringen. Hier liegt ihr Fokus vor allem auf dem Kita-Neubau, der Zukunft des Gemeinschaftshauses und dem Sanierungsgebiet II. Neben dem Abschluss begonnener Projekte möchte Bundenthal-Beck weitere große Themenbereiche wie Generationen und Familie, Brauchtum und Vereinsarbeit, Stadtentwicklung sowie städtische Finanzen und Liegenschaften in den Fokus nehmen. Hier ist ihr unter anderem die weitere Modernisierung des Friedhofes, ein barrierefreies Lambrecht, die Fortführung der Stadtkernsanierung sowie die Situation der Spiel- und Bolzplätze ein Anliegen.

Tanja Bundenthal-Beck führt ihren Wahlkampf unter dem Motto „Allein erreicht man wenig gemeinsam Viel“. Es ist ihr wichtig in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gehen und gemeinsam über Parteigrenzen hinweg zum Wohle der Stadt Lambrecht zu gestalten. Für Anregungen, Fragen und Wünsche hat sie immer ein offenes Ohr und ist gerne bereit sich diese in persönlichen Gesprächen erläutern zu lassen.

Die Kommunalwahl in RLP findet am 09.06.2024 statt.