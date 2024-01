Verdacht der schweren Körperverletzung

Speyer (ots) – Am 29.01.2024 gegen 21 Uhr, gerieten 2 Nachbarn ein 53-Jähriger und ein 62-Jähriger, in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in Streit. Im Verlauf des Streites verletzte der Jüngere den Älteren mit einem Teppichmesser. Dieser erlitt mehrere Schnittwunden u.a. im Gesicht und im Halsbereich. Außerdem wurde sein Auge verletzt.

Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei verletzte Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 kam es gegen 13:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern in der Tränkgasse. Hierbei fuhren ein 12-Jähriger Speyerer und eine 53-Jährige aus Schifferstadt in entgegen gesetzter Fahrtrichtung.

Das Kind verlor beim Bremsen die Kontrolle und touchierte die entgegenkommende Fahrradfahrerin. Beim darauffolgenden Sturz wurden beide Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Junge wurde danach von seiner verständigten Mutter abgeholt und zum Arzt begleitet. Die Schifferstadterin wollte sich ebenfalls selbstständig zum Arzt begeben. Ein Sachschaden an den Fahrrädern ist augenscheinlich nicht entstanden.

Verkehrsunfallflucht in der Klipfelsau

Speyer (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 gegen 22:20 Uhr, verursachte eine 60-Jährige Autofahrerin einen Sachschaden an einem Verkehrszeichen in der Klipfelsau und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dies konnten zwei aufmerksame Unfallzeugen beobachten, welche die Polizei verständigten.

Diese konnte die Fahrerin in der Folge einer Verkehrskontrolle unterziehen und somit die Personalien feststellen. Der Sachschaden am beschädigten Verkehrszeichen wird auf ca. 400EUR geschätzt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Diebstahl aus PKW

Speyer (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde aus einem im Kiefernweg geparkten PKW Bargeld und zum Fahrzeug gehörende Papiere entwendet. Der PKW war nicht abgeschlossen und somit leicht für die unbekannten Täter zu öffnen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 120 EUR geschätzt.

Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Wechsel in der Leitung der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots) – Heute wurde der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Polizeioberrat Kristof Brockmann, von Polizeipräsident Georg Litz verabschiedet. Er hat bereits im November 2023 die Leitung des Präsidialstabs beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz übernommen.

Der 39-jährige Kristof Brockmann wurde im Jahr 2004 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst leitete er zunächst ab 2018 einen Stabsbereich im Führungsstab des Polizeipräsidiums Mainz. Im September 2020 übertrug man ihm die Leitung der Polizeiinspektion Speyer.

Gleichzeitig wurde der neue Leiter der Polizeiinspektion Speyer, Polizeirat Florian Baum, von Polizeipräsident Georg Litz offiziell in sein Amt eingeführt. Er hat bereits Anfang Januar 2024 seine neue Funktion übernommen.

Der 37-Jährige Florian Baum ist kein Unbekannter im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Er wurde im Jahr 2007 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt und war anschließend in verschiedenen Funktionen bei der Bereitschaftspolizei und im Polizeipräsidium Rheinpfalz tätig. Nach dem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem sich daran anschließenden Aufstieg in den höheren Polizeidienst wurde er seit 2020 als Dozent an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz im Fachgebiet Einsatzlehre eingesetzt.

Der feierliche Amtswechsel fand mit rund 70 Gästen im historischen Ratssaal der Stadt Speyer statt. Polizeipräsident Georg Litz bedankte sich bei Kristof Brockmann für die geleistete Arbeit. Gleichzeitig wünschte er ihm und seinem Nachfolger Florian Baum viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.

Die Polizeiinspektion Speyer ist neben der Stadt Speyer auch für die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen mit den Ortschaften Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und die Gemeinde Otterstadt zuständig.