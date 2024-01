Landau: Die Polizei-News

Vermutlich Softair löst Polizeieinsatz aus

Landau (ots) – Am 30.01.2024 wurde gegen 18 Uhr gemeldet, dass eine dreiköpfige Personengruppe in der Westbahnstraße mit einer Waffe hantieren würde. Die Örtlichkeit wurde mit starken Polizeikräften aufgesucht. Bei Eintreffen der Polizei konnte ein 16-Jähriger in Höhe des Goetheparks gestellt werden.

Kurz zuvor wurden durch die Personengruppe Softairkugeln ins Gebüsch geworfen. Daher wird davon ausgegangen, dass es sich bei der gemeldeten Waffe nicht um eine scharfe Schusswaffe gehandelt hat.

Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei dem 16-Jährigen zudem ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Auf der Dienststelle wurde er von seiner sichtlich erfreuten Mutter abgeholt. Ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Es wird zudem geprüft, ob der Polizeieinsatz in Rechnung gestellt wird.

Unfallflucht geklärt

Landau (ots) – Am Montag 29.01.2024 beschädigte gegen 19:50 Uhr, ein 57-jähriger PKW-Fahrer beim Ausparken in der Xylanderstraße in Landau einen PKW Opel und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern.

Aufmerksame Passanten konnten sich das Kennzeichen des Flüchtenden notieren. Der 57-Jährige konnte ausfindig gemacht werden. Korrespondierende Schäden an seinem Fahrzeug wurden festgestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Taschendiebe in der Innenstadt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Gleich 2 Fälle von Taschendiebstahl wurden der Polizei Landau am Dienstag 30.01.2024 gemeldet. Im ersten Fall wurde einer 54-jährigen Geschädigten am 30.01.2024 zwischen 14-14:15 Uhr der Geldbeutel aus dem mitgeführten Rucksack entwendet. Die Geschädigte befand sich in einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 200 Euro.

Im zweiten Fall wurde einer 55-jährigen Geschädigten ebenfalls der Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet. Die Geschädigte befand sich hierbei zwischen 14:25 Uhr und 15 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Ostbahnstraße. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Folgende Präventionshinweise können erteilt werden:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/