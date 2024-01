Streit um Zigarette führt zur Körperverletzung

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Sonntagmorgen eskalierte ein Streit in der Salzstr. Nach bisherigen Ermittlungen sprachen zunächst mehrere Tatverdächtige einen 25-jährigen Mann an und baten ihn um Zigaretten, woraus ein Streitgespräch entstand. Der Disput eskalierte, woraufhin der 25-Jährige und seine 5 Begleiter von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen wurden.

Zudem wurde Pfefferspray eingesetzt, was zu Augenreizungen bei einzelnen Personen führte. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer. Ein hinzugerufener Rettungswagen behandelte die Leichtverletzten vor Ort. Aufgrund einer Täterbeschreibung stellte eine Polizeistreife, zwei der Tatverdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren in der Nähe des Altstadtparkhauses fest. Dort waren sie in eine weitere körperliche Auseinandersetzung verwickelt.

Die 2 Männer müssen sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Weil der 19-Jährige einen Platzverweis nicht befolgte, nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam. Der 17-Jährige wurde Sorgeberechtigten überstellt.

Mutmaßlich waren an der Auseinandersetzung in der Salzstraße noch Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren beteiligt.

Nach Zeugenangaben hatten sie eine dunkle Hautfarbe und gelockte schwarze Haare.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern, unter Tel: 0631 369-2150 entgegen. |kfa

Drohnenbesitzer gesucht (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Am Montag 29.01.2024, wurde eine kleine Drohne auf dem umzäunten Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) neben dem Mitfahrerparkplatz Schweinsdell in Kaiserslautern gefunden. Bei dem Gegenstand handelt es sich um eine Anfängerdrohne, die wohl schon mehrere Tage an der verunfallten Stelle lag.

Aktuell liegt kein Verdacht eines Straf- oder Ordnungsverstoßes vor. Der Besitzer darf sich gerne bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter: 0631 369-2150 melden, um seine Drohne abzuholen. |cla

Auf dem Dach platzgenommen

Kaiserslautern (ots) – Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein 31-jähriger Stadtbewohner am späten Dienstagabend in der Eisenbahnstraße und rief umgehend die Polizei. Nach seinen Angaben würde sich eine Person auf seinem Garagendach befinden. Nachdem eine Polizeistreife vor Ort ankam, versuchte die Frau zu flüchten. In einem nahgelegenen Hinterhof gelang es den Beamten die Flüchtige einzuholen und zu kontrollieren.

Da ihre Identität vor Ort nicht geklärt werden konnte, nahmen die Einsatzkräfte die 30-Jährige mit zur Dienststelle. Dort gelang es schließlich die Personalien der Frau festzustellen. Im Anschluss aller Maßnahmen durfte sie das Altstadtrevier wieder verlassen. Die 30-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. |kfa

Betrunken Brandalarm ausgelöst

Kaiserslautern (ots) – Am späten Dienstag 30.01.2024 musste die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brandalarm in eine Bank in der Innenstadt ausrücken. Vor Ort stellte es sich es als Fehlalarm heraus. Ein 25-jähriger Verdächtigter hatte den Feueralarm ausgelöst, ohne dass es wirklich brannte. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Ein Atemalkoholtest bei dem 25-Jährigen ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille.

Als er schließlich vor den Augen der Polizeibeamten auf den Boden urinierte, erteilten ihm die Ordnungshüter einen Platzverweis. Diesen ignorierte der Betrunkene und musste als Folge die restliche Nacht in der Zelle verbringen. Dort konnte er ausnüchtern. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. |pet

Wer hat den Geldbeutel gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Der Einkauf einer Seniorin endete am Dienstag abrupt. Nach Angaben der 80-jährigen Geschädigten war sie um 11:45 Uhr in einem Kleider-Discounter in der Eisenbahnstraße einkaufen. Als sie gegen 12 Uhr zahlen wollte, bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtatsche war. In der schwarzen Börse befanden sich neben mehreren Bankkarten und Ausweisdokumenten, auch ein dreistelliger Geldbetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Langfinger geben können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Gegenstände aus Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 45-jähriger Fahrzeughalter wurde in der Nacht zu Dienstag Opfer eines Diebstahls. Nach seinen Angaben parkte er seinen Wagen zwischen Dienstag, 20 Uhr, und dem darauffolgenden Morgen, 08 Uhr, am Straßenrand der Spitalstraße. Als der Mann an sein Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die Fahrertür offenstand. Aus dem Innenraum fehlte das Fahrzeughandbuch samt einiger Dokumente.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

In Geschäftsräume eingebrochen

Kaiserslautern (ots) – Am Montagmorgen wurden der Polizei zwei Einbrüche im Stadtgebiet gemeldet. Beide Taten ereigneten sich vermutlich zwischen Samstag 17 Uhr und Montag 07 Uhr. Angestellte eines Cafes in der Kerststraße berichteten, dass sich Unbekannte Zutritt zu den Innenräumen verschafft hätten und diese durchwühlten. Beute machten die Langfinger anscheinend keine. Ein Sachschaden im 3-stelligen Bereich entstand dennoch.

In der Fackelstraße meldete sich ein Optiker und gab an, dass sein Ladengeschäft ebenfalls angegangen worden sei. Hier blieb es jedoch nur beim Versuch, da die Täter die Eingangstür nicht überwinden konnten. Auch hier entstand ein Sachschaden. Diesen schätzt die Polizei auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges im genannten Tatzeitraum festgestellt? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |kfa

Unfallverursacher gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 31.01.2024 gegen 10.45 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Engels-Straße 1 eine Verkehrsunfallflucht. Ein 74-Jähriger parkte am rechten Fahrbahnrand sein Fahrzeug. Als er kurz darauf wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass der Kotflügel an der linken Seite des Toyota Yaris beschädigt war.

Wahrscheinlich fuhr der Unfallverursacher die Engels-Straße in Richtung Westpfalzklinikum und streifte den stehenden Wagen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die PI Kaiserslautern 2 bittet daher um Hinweise. Zeugen melden sich unter: 0631 369-2250. | cla

Zu schnell und alkoholisiert

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Montagmorgen fiel Beamten des Altstadtreviers auf der L395 ein viel zu schnell fahrender VW Caddy auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Ordnungshüter eine Alkoholisierung von 1,73 Promille fest.

Der 28-jährige Mann musste mit auf die Dienststelle. Dort wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pet

Alkoholisiert unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ohne Führerschein, aber dafür mit einer Strafanzeige verlies ein 34-Jähriger am Montag die Dienststelle in der Logenstraße. Beamte kontrollierten den Mann mit seinem Hyundai auf der B270. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellen die Ordnungshüter fest, dass der Fahrer betrunken war, 1,14 Promille ergab ein Atemalkoholtest.

Der 34-Jährige musste mit auf die Dienststelle. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. |pet

Offizielle Amtseinführung des neuen Behördenleiters des PP Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Hans Kästner ist neuer Behördenleiter des Polizeipräsidium Westpfalz. Am Dienstagnachmittag fand im Kulturzentrum Kammgarn die offizielle Amtseinführung des neuen Polizeichefs statt. Innenminister Michael Ebling würdigte den Leitenden Kriminaldirektor in seiner Ansprache.

„Mit Hans Kästner bekommt das Polizeipräsidium Westpfalz einen sehr erfahrenen Behördenleiter, der seine Kompetenz und seine hohe Leistungsbereitschaft für die Polizei Rheinland-Pfalz schon in vielen verschiedenen Funktionen und Polizeibehörden unter Beweis gestellt hat. Ich schätze seine Arbeit sehr und wünsche Hans Kästner für seine zukünftigen Aufgaben viel Erfolg und Freude“, so Ebling.

Rund 180 Gäste aus Politik und Gesellschaft, Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Familienmitglieder von Hans Kästner waren eingeladen. In seiner Ansprache ließ der heute 63-Jährige einige seiner beruflichen Stationen Revue passieren.

Hans Kästner wurde 1981 in den Polizeidienst des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Seine dienstliche Laufbahn führte ihn vom Wachtmeister bei der Bereitschaftspolizei in das Polizeipräsidium Westpfalz und schließlich zur Kriminalpolizei. Im Jahr 1999 wurde er nach seinem erfolgreichen Studium an der Polizei-Führungsakademie Münster zum Kriminalrat ernannt. Es folgten Stationen im Ministerium des Innern und für Sport, als Leiter der Kriminalinspektion Speyer, Pirmasens und Mainz. In Mainz übernahm Kästner schließlich die Leitung der Kriminaldirektion, bevor er von 2019 bis November 2023 Leiter der Abteilung 5 (Staatsschutz) beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz wurde.

Kästner hob in seiner Rede beispielhaft einige herausragende Einsätze seiner beruflichen Laufbahn hervor, die ihn teilweise forderten und prägten, darunter die geplante Entführung des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Karl Lauterbach und unvergessen der Mord an Yasmin Bux und Alexander Klos. Hans Kästner leitete nach der schrecklichen Tat die Ermittlungsgruppe Hatespeech beim Landeskriminalamt RLP.

„Ich hatte nie vor, in meinem Heimatpräsidium Behördenleiter zu werden, aber es fühlt sich gut an, hier als Wachtmeister angefangen zu haben und nun als Behördenleiter eingesetzt zu werden“, so Kästner.

Dem 63-Jährigen war es wichtig zu betonen, dass dies ohne das richtige Team, kollegiale Vorgesetzte, vielleicht auch mit einer Portion Glück, und vor allem die Stärkung durch seine Familie, nicht möglich gewesen wäre.

Kästner: „Mein Ziel ist es, mit dieser Behörde positive Schlagzeilen zu schreiben. Das haben das Präsidium und alle Kolleginnen und Kollegen verdient, auch Michael Denne, den ich besonders erwähnen möchte, und den ich schon sehr lange kenne, schätze und ihm einen langen gesunden Ruhestand wünsche.“ Michael Denne trat als Polizeipräsident Ende Oktober 2023 aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den Ruhestand.

Informationen zum Polizeipräsidium Westpfalz:

Das Polizeipräsidium Westpfalz liegt im Südwesten von Rheinland-Pfalz und umfasst neben den kreisfreien Städten Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken die Landkreise Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz sowie die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler (Donnersbergkreis) ebenso wie den südlichen Teil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan (Landkreis Bad Kreuznach).

Rund 600 000 Menschen, einschließlich der hier stationierten Nato-Streitkräfte, leben auf etwa 2870 Quadratkilometer in dieser Region, die im Süden von den französischen Departements Elsass und Lothringen, im Westen vom Saarland, im Norden vom Nahe-Gebiet und im Osten von der Vorder- und Südpfalz begrenzt wird.

Größte Stadt im Präsidialbereich und damit auch Sitz des Polizeipräsidiums Westpfalz ist die Universitätsstadt Kaiserslautern. Im Polizeipräsidium Westpfalz arbeiten etwa 1.250 Menschen, davon sind circa 1.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. |erf