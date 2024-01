Bagger beschädigt bei Bauarbeiten Gasleitung

Mannheim-Quadrate (ots) – Am Mittwoch 31.01.2024 gegen 14:10 Uhr, kam es bei Baumaßnahmen zur Beschädigung einer Gasleitung im Bereich der Planquadrate T5/S5 bzw. T6/S6. Nachdem der betroffene Bereich von der Gasversorgung getrennt wurde, konnte die beschädigte Gasleitung durch eine Fachfirma wieder instand gesetzt werden.

Aufgrund der Maßnahmen wurde der Bereich für Fußgänger und den Straßenverkehr gesperrt. Die Sperrungen wurden um 17:30 Uhr wieder aufgehoben. Es kam für die Dauer der Sperrung zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Küche in Brand geraten – Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 31.01.2024 kam es um kurz nach 07:30 Uhr in der Melchiorstraße, aufgrund einer vergessenen angeschalteten Herdplatte zu einem Küchenbrand. Eine Katze, welche durch die Feuerwehr aufgefunden wurde, ist leider verstorben. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Sperrung der Carl-Benz-Straße ist inzwischen wieder aufgehoben worden.

Gepäck aus Kofferraum gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zw. 21:30-23 Uhr am Dienstag 30.01.2024, entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Gepäckstücke aus dem Kofferraum eines in der Fressgasse geparkten Teslas. Wie es gelang den Kofferraum zu öffnen, ist Gegenstand der aktuellen polizeilichen Ermittlungen wegen Diebstahl.

Gestohlen wurden ein Aktenkoffer sowie ein Reiserucksack, in dem sich neben Kleidung auch Schmuck befand. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Betrunken Auto gefahren und Verkehrsteilnehmer gefährdet

Mannheim (ots) – Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 34-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer verantworten, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 02:15 Uhr, die Schienenstraße befuhr. Einer aufmerksamen Polizeistreife des Polizeireviers Sandhofen fiel der Benz-Fahrer auf, weil dieser in deutlichen Schlangenlinien und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mannheim-Schönau fuhr. Im Bereich der Sonderburger Straße, in Fahrtrichtung Lilienthalstraße, überholte der 34-Jährige einen bislang unbekannten Pkw, welcher aufgrund des Fahrmanövers des 34-Jährigen, stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Danach fuhr der 34-Jährige unvermindert weiter und konnte schlussendlich in der Haderslebener Straße durch das Streifenteam kontrolliert werden. Hierbei stellten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten fest, dass der 34-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen Alkoholtest verweigerte der 34-Jährige. Im Anschluss wurde dem 34-Jährigen auf dem Polizeirevier Blut und der Führerschein genommen.

Das Polizeirevier Sandhofen ist nun auf der Suche nach Zeugen und dem unbekannten Pkw-Fahrer, der von dem Mercedes-Fahrer auf der Sonderburger Straße, in Höhe der Einkaufsmärkte, überholt wurde. Zeugen, sowie der Fahrer des noch unbekannten Pkw, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/77769-0 beim Polizeirevier Sandhofen zu melden.