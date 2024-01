Unbekannte fällen Baum in Grünanlage – Polizei sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zw. Mittwoch 23.01.2024 und Dienstag 30.01.2024 beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft in einer Grünanlage in der Blumenstraße einen Baum. Eine ungefähr 5 Jahre alte Esche wurde durch Unbekannte auf einer Höhe von knapp 120 cm derart angesägt, so dass der Stamm umknickte. Der Schaden wird auf knapp 2.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201-1003-0 zu melden.

Brand eines Wohngebäudes – Nachtrag

Ketsch (ots) – Am Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr über den Notruf über einen Brand in einem Gebäude in der Gartenstraße informiert. Bei eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten diese einen Brand im Dachgeschoss fest, woraufhin umgehend die Löschmaßnahmen eingeleitet worden sind. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Die Löschmaßnahmen sind beendet.

Eine Person konnte durch die Feuerwehr nur noch leblos geborgen werden. Die Ermittlungen zur Identität der Person dauern derzeit an und ist bislang nicht geklärt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Derzeit ist die Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhausens (drei Parteien) nicht mehr bewohnbar.

Der Polizei wurde gegen 09:45 Uhr durch die Feuerwehr der Brand in der Gartenstraße gemeldet. Die genaue Brandursache ist bislang unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.