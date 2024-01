Herborn- Dreister Trickbetrüger gibt sich als Wasserwerker aus

Am Donnerstagnachmittag (25.01.2024) wurde eine Seniorin Opfer eines Trickdiebstahls. Ein angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke klingelte gegen 16:00 Uhr und überprüfte den Wasserdruck im Haus. Währenddessen betrat offenbar ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung und stahl Schmuck und Bargeld aus verschiedenen Behältnissen. Als die Frau den Diebstahl später bemerkte, informierte sie die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Geschädigte beschrieb den falschen Wasserwerker als ca. 40-45 Jahre alt,175 cm groß und vermutlich Deutsch. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Bei wem hat der falsche Wasserwerksmitarbeiter noch geklingelt? Wer ist ebenfalls Opfer der dreisten Diebe geworden? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Walther-Rathenau-Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050. Unser grundsätzlicher Appell: Lassen Sie keine Handwerker, die sie nicht selbst bestellt haben, in Ihre Wohnung oder in Ihr Haus. Wenn sich angebliche Handwerker ankündigen, rufen Sie bei der Firma oder bei der Kommune an und fragen Sie nach. In jedem Fall lassen Sie sich den Ausweis zeigen. Wenn Sie sich durch die Situation überfordert fühlen, holen Sie einen Nachbarn oder Verwandten zu Hilfe.

Driedorf: Unfallflucht am Edeka

500 Euro Schaden sind nach einer Unfallflucht an einem Opel zu beklagen. Der silberne Corsa stand am Samstag (27.01.2024) zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Stadionstraße. In diesem Zeitraum streifte ein Unbekannter den Opel an der linken hinteren Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger und Aßlar: Polizei kontrolliert

Gestern (29.01.2024) kontrollierten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße. Neben der allgemeinen Verkehrsregeltreue, hatten die Polizisten ihr Hauptaugenmerk auf die Benutzung des Gurtes sowie die missbräuchliche Benutzung von Mobiltelefonen und der damit verbundenen Ablenkung im Straßenverkehr, gelegt. Insgesamt hielten die Verkehrsspezialisten 46 Fahrzeuge an. Auf 33 Gurtmuffel kommt ein Verwarnungsgeld von 30 Euro zu, fünf Autofahrer hatten ihr Handy während der Fahrt in Gebrauch. Eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauch kommt auf einen 23-jähriger Ukrainer aus Netphen zu. Er hatte an seinem Auto entstempelte Kennzeichen angebracht. Offenbar hatte der 23-Jährige einen Haigerer Kumpel beauftragt das Auto für ihn zuzulassen. Er war nun auf dem Weg um die Originalkennzeichen für seinen Pkw zu holen. Dazu hatte er die entstempelten Kennzeichen angebracht und sich auf den Weg nach Haiger gemacht. Der Bekannte brachte die Originalkennzeichen zur Kontrollstelle und die Fahrt ging weiter, nachdem die Ordnungshüter ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch eingeleitet hatten.

Bereits am Sonntag (28.01.24) führten die Beamten zwischen 11:20 Uhr und 14:20 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in Aßlar, auf der B277, durch. Von angemessenen 614 Fahrzeugen hielten sich 90 nicht an die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts. Traurige Spitzenreiter des Tages waren drei Autofahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis, die innerorts 75 km/h, 79 km/h und 81 km/h fuhren. 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister und ein Monat Fahrverbot kommen auf den „Schnellsten“ zu.

Wetzlar- Niedergirmess: Sexuelle Belästigung am Bahnhof

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am gestrigen Montagnachmittag (29.01.2024) am Bahnsteig des Wetzlarer Bahnhofs. Eine 16-Jährige hielt sich gegen 16:15 Uhr am Bahnsteig auf. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter und hielt die Jugendliche fest. Er versuchte sie zu küssen, biss ihr in den Hals und berührtes das Mädchen unsittlich. In gebrochenem Deutsch fragte er, ob die 16-Jährige mit ihm kommen wolle. Das Mädchen riss sich los und lief nach Hause. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 25 -jährigen, 165 cm – 170 cm großen, dicklichen Mann mit südländischem Aussehen. Er hatte sehr kurze, dunkle Haare und einen kurzen Kinnbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Arbeitshose (ähnlich des Herstellers Engelbert Strauss), schwarz / dunkelgrauer Winterjacke mit Innenfell, schwarzen Arbeitsstiefel und weißer Baseballkappe. Er soll deutlich nach Alkohol gerochen haben. Zur Tatzeit, zwischen 16:15 Uhr und 16:30 Uhr, sollen sich mehrere Personen am Bahngleis aufgehalten haben, die den Vorfall mitbekommen haben müssten. Die Polizei bittet nun diese Personen, sich zu melden. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise zu dem bislang Unbekannten. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.