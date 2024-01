Bad Nauheim/ Friedberg: Spenden aus Fahrradkodierung an Weißer Ring übergeben

Die Schutzfrau vor Ort in Friedberg, Karina Kohnert, und der Schutzmann vor Ort in Bad Nauheim, Bernd Büthe, übergaben gesammelte Spenden in Höhe von 355 Euro an die Opferhilfe „Weißer Ring“. Zusammengekommen war die Summe durch kostenlose Fahrradcodierungen, die in beiden Orten im Sommerhalbjahr regelmäßig angeboten werden. Hierbei versehen Polizeibeamte die Fahrradrahmen in einem speziellen Verfahren mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe im Voraus abschrecken, ermöglicht der Polizei aber zudem die schnelle Zuordnung im Falle eines Diebstahls beziehungsweise wenn das Fahrrad aufgefunden wird. Viele Fahrradbesitzerinnen und -besitzer nutzten im Jahr 2023 den kostenfreien Service und ließen eine Kleinigkeit in der aufgestellten Spendenbox zurück.

Reiskirchen: Einbrecher in Saasen – Zeugensuche

Einbrecher schlugen am Samstag (27.01.2024) in der Gießener Straße zu. Zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr stiegen sie in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie an mehreren Fenstern und einer Tür. Ein Fenster gab schließlich nach, die Kriminellen schafften es, in die Wohnräume zu gelangen. Dort durchsuchten sie diverse Räume. Sie erbeuteten neben Schmuck eine Spielkonsole. Der verursachte Schaden beträgt ebenfalls mehrere Tausend Euro.

Die Polizei geht derzeit von drei Tätern aus.

Zu einem Einbrecher liegt eine Beschreibung vor: Er war männlich, etwa 20 – 30 Jahre alt und schlank. Er hatte einen Oberlippenbart, dunkles Haar und dunkle Augen. Der Unbekannte trug eine dunkelblaue, sportliche Winterjacke sowie eine rote Strickmütze.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat den Mann und ggf. weitere Personen im Umfeld der Gießener Straße gesehen? Wer kann Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben?

Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Im Philosophenweg in Wieseck vor Hausnummer 23 hinterließ ein Autofahrer an einem geparkten schwarzen Seat Ibiza einen Schaden von 100 Euro. Der Unbekannte war zwischen 22. Uhr am Montag (22.01.24) und 18.30 Uhr am Dienstag (23.01.24) unterwegs, krachte gegen den linken Außenspiegel und fuhr einfach weiter. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Aufgefahren und geflüchtet – Quad-Fahrer gesucht

Nach einem Vorfall am Donnerstagmorgen (25.01.24) sucht die Polizei nach einem Quad-Fahrer und hat Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Eine Frau war gegen 08.00 Uhr mit einem weißen Golf im Staufenberger Weg in Richtung Ortsmitte unterwegs. In Höhe der Hausnummer 2 musste die 38-Jährige verkehrsbedingt halten. Ein Quad-Fahrer, der sich hinter dem Golf befand, schaltete offenbar zu spät und fuhr auf. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision einfach mit seinem schwarzen Quad in grobe Richtung Gießen weiter und hinterließ einen Schaden von 2000 Euro. Von dem Fahrer ist nicht viel bekannt. Er trug einen Helm und war insgesamt schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Schaden an BMW

Auf 1200 Euro beläuft sich der Schaden an einem weißen BMW Kombi nach einem Unfall am Freitag (26.01.24) zwischen 16.50 und 18.10 Uhr. Der BMW stand in diesem Zeitraum in der Paul-Zipp-Straße in Höhe Hausnummer 120. Ein unbekannter Autofahrer krachte gegen den linken Außenspiegel und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Großen-Buseck: Stromkästen beschädigt – Hoher Schaden

Einen beachtlichen Schaden von 8000 Euro hinterließ ein Autofahrer zwischen 18.00 Uhr am Freitag (26.01.24), und 09.10 Uhr am Samstag (27.01.24). Der Unbekannte krachte in der Edekastraße, Ecke Kasseler Straße, gleich gegen zwei Stromkästen und kümmerte sich anschließend nicht weiter um den Vorfall. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Unbekannter kracht gegen Baum

Lose Kleinteile von einem Fahrzeug sind bis dato der einzige Hinweis auf den mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls im Auweg in Höhe Justus-Kilian-Straße. Der Unbekannte touchierte zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch (24.01.24) und 07.00 Uhr am Donnerstag (25.01.24) einen Baum und machte sich auf und davon. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Lollar: Parkplatzrempler

Beim Ein- oder Ausparken berührte ein Autofahrer die linke Seite eines schwarzen Audi A6 und verursachte einen Schaden von 1500 Euro. Der Unfall ereignete sich zwischen 09.00 Uhr am Donnerstag (25.01.24) und 08.00 Uhr am Freitag (26.01.24) auf dem Parkplatz der Lahntal-Apotheke in der Gießener Straße. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Fernwald-Steinbach: Unfallflucht in Höhe Autohaus – Polizei sucht Zeugen

In der Straße Ruhberg stieß ein Autofahrer am Donnerstag (26.01.24) zwischen 6.50 und 16.00 Uhr hinten links gegen einen geparkten Pkw. Der Schaden an dem weißen Opel Corsa beläuft sich auf 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/ 7006-3555 entgegen.

Grünberg: Teurer Einkauf

Im Zeitraum von 30 Minuten, am Freitag (26.01.24) zwischen 12.00 und 12.30 Uhr, verursachte ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Gießener Straße einen Schaden von 1000 Euro. Betroffen ist ein grauer Mercedes CLK. Die Kratzer an dem Kotflügel hinten links könnten neben einem Pkw auch von einem Einkaufswagen verursacht worden sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.