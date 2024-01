Außenspiegel von geparktem Pkw abgefahren

Hünfeld. Am Dienstag (30.01.), zwischen 6.50 Uhr und 10.30 Uhr, wurde in der Fuldaer Straße in Höhe eines Autohauses ein schwarzer Tayota Auris beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug, welches Richtung Innenstadt unterwegs war, touchierte im Vorbeifahren den geparkten Pkw, der am rechten Parkstreifen stand. Der linke Außenspiegel des geparkten Auris wurde abgerissen und lag anschließend auf der Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/96580 zu melden.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfall

Bebra. Am Montagnachmittag (29.01.), gegen 17 Uhr, befuhr eine VW-Twingo-Fahrerin aus Bebra die Asmusstraße aus der Ortsmitte von Bebra-Asmushausen kommend und wollte nach links auf die B 27 Richtung Bebra abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel-Combo einer Fahrerin aus Kornwestheim, welcher die B 27 aus Richtung Sontra kommend in Richtung Bebra befuhr. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrunfallflucht

Ronshausen. Am Freitag (26.01.), in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr, parkte ein Mercedes-Fahrer aus Ronshausen in der Straße „Mühlweg“ rückwärts in einer Parklücke. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte beim Ein- oder Ausparken, den Frontstoßfänger sowie den Kotflügel vorn links. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizei warnt vor Telefonbetrügern: Aktuell vermehrt Anrufe im Landkreis Fulda

Fulda. Aktuell versuchen Unbekannte insbesondere im Landkreis Fulda auf verschiedene Arten des Trickbetrugs am Telefon an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei geben sich die Anrufer am Telefon als Angehörige, Verwandte, Bankangestellte oder Polizeibeamte aus und erklären, dass eine Notlage vorliege, in deren Zusammenhang dringend Gelder überwiesen oder übergeben werden müssten.

Ihre Polizei warnt:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter,

Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der

Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren.

Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.ppoh.polizei.hessen.de

Vermeintliche Giftstoffe aufgefunden – Zwei Hunde verendet – Hinweis an Tierhalter

Bad Hersfeld. Am Freitag (26.01.) stellte eine Hundehalterin bei einem Spaziergang mit ihrem Tier im Bereich der Hersfelder Straße / Ecke Kirchgarten eine unbekannte Substanz an rohem Fleisch fest. Die Frau informierte daraufhin vorsorglich die Polizei, welche das Fleisch sowie die Substanz zunächst sicherstellte. Der Vierbeiner wurde anschließend einem Veterinär vorgestellt. Er erlitt nach aktuellem Kenntnisstand keine Vergiftungen.

Am heutigen Dienstag (31.01.) wurde die Polizei in Bad Hersfeld über den Tod zweier anderer Hunde mit mutmaßlichen Vergiftungserscheinungen informiert. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren beide Tiere am Vorabend (29.01.), zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr, im Bereich einer Feldgemarkung – Straße „Rüttelsburg“ in Richtung des Kalibergs – unterwegs und nahmen hierbei vermutlich unbemerkt eine giftige Substanz zu sich. Sie verendeten in der Folge im Verlauf der Nacht.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden gemeldeten Sachverhalten besteht, ist momentan noch unklar und Bestandteil der umgehend durch die Polizei in Bad Hersfeld eingeleiteten Ermittlungen, in die auch das zuständige Veterinäramt des Landkreises Hersfeld-Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Fulda mit einbezogen wurden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Personen, die Angaben zu den geschilderten Vorfällen machen können oder in den zurückliegenden Tagen ähnliche Funde gemacht haben. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Hinweise an Tierhalter

Die osthessische Polizei rät Besitzern von Tieren aus Gründen der Prävention, diese an einer Leine oder in direkter Nähe zum Menschen zu führen, um sie genau beobachten und auch feststellen zu können, ob und was die Tiere aufnehmen.

Auch Tierschutzorganisationen geben Tierhaltern Ratschläge beziehungsweise Hinweise, deren Bekanntmachung und Einhaltung der Sicherheit der Tiere vorsorglich und auch nachhaltig dienen sollen.

Haschisch bei 21-Jährigem sichergestellt

Bad Hersfeld. Am frühen Donnerstagabend (25.01.) stellten Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld im Zuge einer Personenkontrolle in der Innenstadt rund 500 Gramm Haschisch bei einem 21-jährigen Fußgänger sicher. Nach aktuellem Kenntnisstand führte der junge Mann das Betäubungsmittel – im Straßenverkaufswert von circa 5.000 Euro – in seiner Jacke mit sich. Der 21-Jährige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Salzschlirf. Eine Kindertagesstätte in der Bahnhofstraße wurde zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Montagmorgen (29.01.) Ziel unbekannter Täter. Auf noch unklare Art und Weise gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand jedoch Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Aufbruch von Automaten

Fulda. In der Mittelstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (29.01.) einen außenstehenden Verkaufsautomaten aufzuhebeln. Dabei entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Imbiss

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (29.01.), zwischen 4.30 Uhr 5.10 Uhr, ein Fenster eines Imbisses in der Mittelstraße auf und durchsuchten den Innenraum nach Diebesgut. Sie stahlen Bargeld sowie verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von rund 5.500 Euro und hinterließen etwa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schulgebäude

Bad Salzschlirf. In der Fuldaer Straße hebelten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Montagmittag (29.01.) an mehreren Fenstern eines Schulgebäudes. Der Einbruchsversuch misslang. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Straße „Am Bahnhof“ stahlen Unbekannte zwischen dem 23. und 29. Januar die amtlichen Kennzeichen FD-ML 923 eines grauen Audi A3. Das Auto stand auf einem Schotterparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Burghaun. In der Eiterfelder Straße im Ortsteil Steinbach besprühten Unbekannte zwischen Freitag (19.01.) und Dienstag (23.01.) drei Protestschilder mit orangener Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Tann. Am Donnerstagabend (25.01.) wurde festgestellt, dass ein Denkmal aus Sandstein im Bereich einer Grünanlage der Straße „Am Unsbach“ mit Farbe beschmiert worden war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de