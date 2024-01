Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Autoaufbrecher gescheitert,

Bad Homburg, Feldbergstraße, 25.01.2024, 22.00 Uhr bis 27.01.2024, 10.30 Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag hatten sich Autoaufbrecher in der Feldbergstraße an einem geparkten Mercedes zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten, die Fahrertür des Pkw gewaltsam zu öffnen. Als dies jedoch nicht klappte, ergriffen sie unverrichteter Dinge die Flucht. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Skateboard-Fahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Steinbach, Bahnstraße, Berliner Straße, 29.01.2024, 18.25 Uhr,

(pl)Ein 16-jähriger Skateboard-Fahrer wurde am Montagabend in Steinbach beim Zusammenstoß mit einem VW Caddy leicht verletzt. Der Skateborder überquerte gegen 18.25 Uhr im Bereich der Einmündung Bahnstraße /Berliner Straße die Fahrbahn, als er von dem Caddy eines 27-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Hierbei erlitt der 16-Jährige leichte Verletzungen.