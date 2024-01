Kinder verfolgt und angefasst,

Elz, Rathausstraße, Montag, 29.01.2024, 13:35 Uhr

(wie) Am Montagmittag sind in Elz Grundschulkinder von einem Unbekannten belästigt, verfolgt und angefasst worden. Mehrere neunjährige Mädchen waren gegen 13:35 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie in der Rathausstraße von einem Mann angesprochen und verfolgt wurden. Auf Höhe einer Apotheke holte der Täter die Mädchen ein und fasste sie auch an. Die Schülerinnen konnten fliehen und Erziehungsberechtigte verständigen. Eine Mutter konnte den offenbar angetrunkenen Mann noch kurz sehen und beschreiben. Polizeistreifen fahndeten nach dem Täter, dieser konnte jedoch nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Mann soll circa 180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Bekleidet war er mit einem Flanellhemd und einer blauen Jeans. Auffällig waren seine blonden gelockten Haare. Der Mann soll sich insgesamt seltsam verhalten und stetig mit seinen Händen herumgefuchtelt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 0611/345-0 um Hinweise. Wer kennt den beschriebenen Mann oder hat einen Verdacht? Wer hat die Situation beobachtet?

Container aufgebrochen,

Weilburg-Kubach, Frankfurter Straße, Freitag, 26.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.01.2024, 08:00 Uhr

(wie) Am Wochenende ist in Weilburg ein Container aufgebrochen und beim zweiten Versuch Räder daraus entwendet worden. Bisher unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen Zugang zu dem Grundstück eines Autohauses in der Frankfurter Straße und machten dort zunächst Bewegungsmelder sowie Kameras unbrauchbar. Anschließend öffneten die Täter gewaltsam einen Container, in dem Kompletträder eingelagert sind. Offenbar wurden die Täter gestört, denn nach bisherigen Erkenntnissen fehlen keine Räder. Die Kriminalpolizei nahm am Montag die Strafanzeige auf und sicherte Spuren. Danach wurde der Container mit einem neuen Schloss gesichert. Dies hielt leider nicht lang, da in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder Unbekannte den Container aufbrachen und dieses mal 20 komplette Radsätze im Wert von mehreren Zehntausend Euro mitgehen ließen. Zum Abtransport muss ein Fahrzeug bereitgestanden haben. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Bauwagen aufgehebelt,

Limburg-Offheim, Dietkircher Straße, Freitag, 26.01.2024, 12:30 Uhr bis Sonntag, 28.01.2024, 16:00 Uhr

(wie) In Limburg ist am Wochenende ein Bauwagen aufgebrochen und Wertgegenstände daraus entwendet worden. Auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Dietkircher Straße hatte eine Baufirma einen Bauwagen abgestellt. Diesen hatte zuletzt am Freitagmittag ein Mitarbeiter betreten. Am Sonntagnachmittag fiel dann einem Anwohner die aufgebrochene Zugangstür auf. Aus dem Wagen hatten unbekannte Täter diverse Werkzeuge, Baumaschinen, Getränkekisten und eine Autobatterie entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 Hinweise entgegen.

Motorroller gestohlen,

Dornburg-Frickhofen, Limburger Straße, Sonntag, 28.01.2024, 11:15 Uhr

(wie) Bisher Unbekannte haben am Sonntagvormittag in Frickhofen einen defekten Motorroller gestohlen. Ein 49-Jähriger hatte seinen nicht fahrtüchtigen Motorroller der Marke „Peugeot“ unter einem Carport in der Limburger Straße abgestellt. Wie aufgrund einer Videoaufzeichnung nachvollzogen werden konnte, haben zwei circa 20 Jahre alte Männer gegen 11:15 Uhr das Grundstück betreten und den roten Motorroller aus dem Carport geschoben. Anschließend liefen die Diebe mit dem Zweirad in Richtung „An der Dorfwiese“ davon. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Heckscheibe eingeschlagen,

Weinbach-Gräveneck, Bahnhofstraße, Sonntag, 28.01.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 29.01.2024, 07:45 Uhr

(wie) In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in Gräveneck die Heckscheibe eines geparkten Pkw zertrümmert worden. Ein 42-Jähriger hatte einen schwarzen Skoda Yeti in der Bahnhofstraße geparkt. Im Laufe der Nacht näherte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug und zerstörte auf unbekannte Weise die Heckscheibe des Yeti. Anschließend verschwand der Täter unerkannt. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Frau angegriffen und geschlagen,

Hadamar, Am Steinkreuz, Montag, 29.01.2024, 17:45 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist in Niederhadamar eine Frau von einem Pärchen angegriffen und geschlagen worden. Die 20-Jährige war mit einer Freundin zu Fuß in Hadamar unterwegs. Im Bereich Mainzer Landstraße / Am Steinkreuz fuhr ein schwarzer VW Golf mit LM-Kennzeichen vorbei, der lautstark den Motor aufheulen ließ. Eine laute Bemerkung der 20-Jährigen dazu hatte der VW Fahrer offenbar gehört und es kam zu einem Streitgespräch. Die 20-Jährige und ihre Freundin gingen daraufhin in ein Geschäft und warteten, bis der Golf weitergefahren war. Als sie anschließend in der Straße „Am Steinkreuz“ weitergingen, wartete der Golf an einem Gartencenter und es kam wieder zu einem Streitgespräch mit dem Fahrer und seiner Begleiterin. Dieses artete schließlich in eine handfeste Auseinandersetzung aus, bei der die 20-Jährige geschlagen und ihr Pullover zerrissen wurde. Erst das Eingreifen von Mitarbeitern des Gartencenters konnte die Angreifer in die Flucht schlagen. Die verletzte 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach dem angreifenden Pärchen und den helfenden Zeugen. Der Fahrer des schwarzen VW Golf wurde als Mitte 20 Jahre alt und circa 185 cm groß mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Er soll schwarz gekleidet gewesen sein und habe helle Schuhe getragen. Seine Beifahrerin soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 160 cm groß gewesen sein. Sie habe auffällige kurze orange-schwarze ungepflegte Haare sowie zwei Piercings in der Unterlippe und eine Brille getragen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Altpapiercontainer brennt,

Weilmünster, Stettiner Straße, Montag, 29.01.2024, 20:40 Uhr

(wie) In Weilmünster ist am Montagabend ein Altpapiercontainer in Brand gesetzt worden. Mehrere Zeugen verständigten gegen 20:40 Uhr die Feuerwehr, da es auf einem Müllstellplatz im Innenhof zweier Mehrfamilienhäuser brennen würde. Die Rettungskräfte eilten in die Stettiner Straße und fanden einen brennenden Altpapiercontainer vor. Diesen konnte die Feuerwehr schnell löschen und ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Da der Container offensichtlich absichtlich in Brand gesteckt wurde, ermittelt nun die Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf 1.000 EUR, der Container wurde komplett zerstört. Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen genommen.