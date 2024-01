Wiesbaden: Die Polizei-News

Zwei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden,

Mosbacher Straße, Bismarckring, 29.01.2024, 07.45 Uhr bis 18.05 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Montags wurden in Wiesbaden zwei Wohnungen von Einbrechern

heimgesucht. Zwischen 07.45 Uhr und 13.15 Uhr hebelten unbekannte Täter in einem

Mehrfamilienhaus in der Mosbacher Straße eine Wohnungstür auf, durchsuchten die

Räumlichkeiten und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht.

Durch eine Nachbarin konnten im Treppenhaus zwei fremde Frauen angetroffen

werden. Diese wurden als ca. 20-25 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß mit einem

asiatischen Erscheinungsbild, schwarzen glatten Haaren und grauem Mantel sowie

Schal bekleidet beschrieben. Zu einem unvollendeten Einbruch kam es zwischen

09.00 Uhr und 18.05 Uhr in einem Wohnhaus im Bismarckring. Hier scheiterten

Unbekannte beim Versuch, die Eingangstür einer Wohnung aufzubrechen und

flüchteten unverrichteter Dinge. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Baustellendiebe zugange,

Wiesbaden, Oranienstraße, 27.01.2024, 16.00 Uhr bis 29.01.2024, 07.15 Uhr,

(pl)Auf einer Baustelle in der Oranienstraße waren zwischen Samstagnachmittag

und Montagmorgen Diebe zugange. Die Täter verschafften sich Zutritt zur

Baustelle und entwendeten Kupferkabel. Der durch den Diebstahl entstandene

Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Wiesbaden, Straße der

Republik, 29.01.2024, 16.10 Uhr,

(pl)Eine 73-jährige Fußgängerin wurde am Montagnachmittag in der Straße der

Republik beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte

gegen 16.10 Uhr aus Richtung Robert-Krekel-Anlage kommend die Fahrbahn, als sie

von dem Pkw einer 55-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Hierbei erlitt die

73-Jährige schwere Verletzungen aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht

wurde.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Trickdieb erbeutet hohen Bargeldbetrag,

Taunusstein, Hahn, Brüder-Grimm-Straße, Montag, 29.01.2024, 15:18 Uhr

(jn)Ein Senior aus Taunusstein ist am Montagnachmittag einem Trickdieb

aufgesessen. Dieser entwendete mehrere Hundert Euro. Den Angaben des über 75

Jahre alten Geschädigten folgend, war er um 15:18 Uhr in der Brüder-Grimm-Straße

im Ortsteil Hahn unterwegs, als er im Bereich einer Bushaltestelle von einem

etwa 50 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Dieser war schwer humpelnd auf ihn

zugekommen und hatte ihn nach einem kurzen Wortwechsel nach einem kleinen

Geldbetrag gefragt. Mangels mitgeführten Kleingeldes lehnte der Senior ab,

woraufhin sich der Täter mit einem Händedruck verabschiedete. Kurz darauf

stellte der Taunussteiner fest, dass seine Geldbörse verschwunden war und

entdeckte den Trickdieb auf der anderen Straßenseite. Dieser soll ihm das

mittlerweile leere Portemonnaie wieder zurückgeworfen haben und dann

verschwunden sein. Trotz einer Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von dem

Gauner, der über 1.000 Euro Bargeld erbeutet hatte, jede Spur.

Der unbekannte, etwa 50-jährige und 1,70 Meter große Mann mit südländischem

Aussehen soll dunkel bekleidet gewesen sein und blau-weiße Turnschuhe getragen

haben. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischem Akzent und trug eine Mütze.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124 / 7078 – 0 entgegen.

Zudem gibt die Polizei folgende Hinweise, damit Sie nicht auch Opfer eines Trickdiebes werden: