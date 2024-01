Bergstrasse

Trickdieb erbeutet hohen Bargeldbetrag,

Taunusstein, Hahn, Brüder-Grimm-Straße, Montag, 29.01.2024, 15:18 Uhr

(jn)Ein Senior aus Taunusstein ist am Montagnachmittag einem Trickdieb

aufgesessen. Dieser entwendete mehrere Hundert Euro. Den Angaben des über 75

Jahre alten Geschädigten folgend, war er um 15:18 Uhr in der Brüder-Grimm-Straße

im Ortsteil Hahn unterwegs, als er im Bereich einer Bushaltestelle von einem

etwa 50 Jahre alten Mann angesprochen wurde. Dieser war schwer humpelnd auf ihn

zugekommen und hatte ihn nach einem kurzen Wortwechsel nach einem kleinen

Geldbetrag gefragt. Mangels mitgeführten Kleingeldes lehnte der Senior ab,

woraufhin sich der Täter mit einem Händedruck verabschiedete. Kurz darauf

stellte der Taunussteiner fest, dass seine Geldbörse verschwunden war und

entdeckte den Trickdieb auf der anderen Straßenseite. Dieser soll ihm das

mittlerweile leere Portemonnaie wieder zurückgeworfen haben und dann

verschwunden sein. Trotz einer Fahndung der alarmierten Polizei fehlte von dem

Gauner, der über 1.000 Euro Bargeld erbeutet hatte, jede Spur.

Der unbekannte, etwa 50-jährige und 1,70 Meter große Mann mit südländischem

Aussehen soll dunkel bekleidet gewesen sein und blau-weiße Turnschuhe getragen

haben. Er sprach Deutsch mit einem osteuropäischem Akzent und trug eine Mütze.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

06124 / 7078 – 0 entgegen.

Zudem gibt die Polizei folgende Hinweise, damit Sie nicht auch Opfer eines

Trickdiebes werden:

Lassen Sie Ihren Geldbeutel niemals unbeobachtet und

verschließen Sie gegebenenfalls Ihre Taschen

Falls Sie durch fremde Personen in ein Gespräch verwickelt

werden, beobachten Sie Ihr Umfeld während des Gesprächs genau

Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie

dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie

das Gespräch nicht weiter führen wollen und gehen Sie weiter

Lassen Sie den fremden Gesprächspartner nicht zu nah an sich ran

und verzichten Sie insbesondere auf eine „Dankes-Umarmung“

Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei

Darmstadt

Darmstadt: Auto fährt in Geschäft / 23-Jähriger bei Unfallflucht verletzt

Darmstadt (ots) – Ein Verkehrsunfall hat am Dienstagnachmittag (30.1.)

Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Die Ermittlungen zum flüchtigen

Unfallfahrer dauern derzeit noch an.

Gegen 16.20 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und meldeten einen

Verkehrsunfall, bei dem ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Wagen erst in einem

Geschäft zum Stehen kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines

weißen Audi Q8 die Grafenstraße in Richtung Elisabethenstraße, kam an der

Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das

Geschäft. Ein hier anwesender Kunde, ein 23 Jahre alter Mann aus Darmstadt,

wurde beim Zusammenprall verletzt und kam mit einem Krankenwagen in ein

Krankenhaus. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort.

Die Fahndung und Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie der Identität des

Wagenlenkers dauern derzeit noch an. An dem Geschäft sowie dem Unfallwagen

entstand Sachschaden, die genaue Höhe ist noch nicht bekannt, dürfte aber bei

mehreren Zehntausend Euro liegen.

Hinweise von Zeugen, die sich noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt

haben, nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Modautal: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Modautal (ots) – Kriminelle hatten es in der Nacht zum Montag (29.1.) auf ein

Einfamilienhaus im Ortsteil Brandau abgesehen. Gegen 2 Uhr gelangten die bislang

noch unbekannten Täter auf das Anwesen in der Straße „Am Steimel“ und versuchten

hier, zwei Türen zum Gebäude aufzuhebeln. Die Einbruchversuche der Unbekannten

schlugen jedoch fehl, weshalb sie letztendlich ohne Beute das Weite suchen

mussten. An beiden Türen entstand Sachschaden. Das Kommissariat 21/22 der

Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf

Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: 138 Fahrzeuge und 207 Personen kontrolliert/Unter Kokaineinfluss am Steuer – 6 Fahrer ohne Führerschein

Beamtinnen und Beamte der gesamten Polizeidirektion Groß-Gerau führten am Montag (29.01.), in der Zeit zwischen 14.30 und 20.30 Uhr, unterstützt von Kräften der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, umfangreiche Verkehrskontrollen am Theaterplatz „Am Treff“ durch. Bei den Kontrollen stand die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer im Fokus der kontrollierenden Beamtinnen und Beamten. Insgesamt wurden 138 Fahrzeuge und 207 Personen kontrolliert.

Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz aus den Kontrollen: Trotz intensiver Überprüfungen hinsichtlich Drogeneinfluss am Steuer, wurde diesbezüglich nur ein einziger kontrollierter Autofahrer auffällig. Der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer verhielt sich dagegen vorbildlich und beachtete die Verkehrsregeln.

Ein paar Verfehlungen registrierten die Ordnungshüter im Rahmen der sechsstündigen Kontrolle aber doch. Neben einigen Verwarnverfahren wegen nicht angegurteter Autoinsassen, wurden sechs Wagenlenker wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ertappt und müssen sich deshalb nun strafrechtlich verantworten. In einem dieser Fälle erschien ein Bekannter eines der Beschuldigten, um das auf dem Parkplatz stehende Auto seines Freundes abzuholen. Als die Beamten den Schlüssel aushändigen wollten, stellten sie fest, dass der Führerschein des Abholers aufgrund eines Fahrerlaubnisentzugs zur Fahndung ausgeschrieben war. Somit wurde auch sein „Lappen“ sichergestellt er durfte das Fahrzeug anschließend nicht wegfahren.

Ein Autofahrer aus Rüsselsheim erregte durch eine übergroße Rad-Reifenkombination Aufsehen. Die Räder waren derart groß, dass diese bereits im Radkasten schliffen und Schäden aufwiesen. Die Betriebserlaubnis war hierdurch erloschen. Eine E-Scooter-Fahrerin fiel den Ordnungshütern beim Vorbeifahren an der Kontrollstelle auf. Für ihren Scooter war die Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz erloschen, weil das Elektrokleinstfahrzeug 30 km/h statt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern fuhr. Abschließend fiel noch ein 26-jähriger Wagenlenker auf, aus dessen Fahrzeuginnenraum deutlicher Marihuanageruch drang. Im Fahrzeug konnte ein Joint festgestellt werden, welcher aber weder dem Fahrer noch den drei weiteren Insassen gehören wollte. Ein Drogenvortest bei dem 26-Jährigen reagierte positiv auf Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Stockstadt: Zwei Baucontainer aufgebrochen/Zeugenaufruf der Polizei

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstagabend (25.01.) und Montagmorgen (29.01.) auf ein Baustellengelände an der Kreisstraße 154, im Bereich Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Odenwaldring. Dort brachen sie zwei Baucontainer auf, entwendeten hochwertige Werkzeuge sowie Maschinen und verschwanden mit ihrer Beute.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder zur Identität der Kriminellen, werden durch das zuständige Kommissariat 42 der Polizei in Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegengenommen.

Rüsselsheim: Firmenraum im Visier Krimineller

Zwischen Freitagnachmittag (26.01.) und Montagmorgen (29.01.) haben sich Kriminelle Zugang zum Aufenthaltsraum einer Firma in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Bunsen-Straße verschafft und daraus Akkus entwendet. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise von Zeugen, die die Täter oder den Abtransport der Beute beobachten konnten oder Hinweise zum Verbleib der Beute geben können, entgegen.

Groß-Gerau: Geschwindigkeitskontrollen in Wallerstädten

Am Montagabend (29.01.), in der Zeit von 21.30 bis 0.00 Uhr, wurde durch Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Ortseingang von Wallerstädten eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dort beträgt die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

28 Fahrzeugführer überschritten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 112 Stundenkilometern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Biebesheim/Gernsheim/Stockstadt: Gräber im Visier von Dieben-Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Auf Grabschmuck, wie beispielsweise Grabschalen, hatten es unbekannte Diebe in den vergangenen Tagen bei ihren Taten auf Friedhöfen in Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt abgesehen. Zudem wurden Gräber verwüstet. Der exakte Tatzeitraum kann derzeit noch nicht genau eingegrenzt werden.

Eine genaue Schätzung der Schadenshöhe ist ebenfalls noch nicht möglich, weil sich etwaige weitere Geschädigte noch nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die Beamten bitten Angehörige, die von den Diebstählen betroffen sind und mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Gernsheim unter der Telefonnummer 06258/9343-0.