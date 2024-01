Bobenheim-Roxheim: Dr. Nicolas Meyer neu im Kuratorium der Bernd-Jung-Stiftung

Bobenheim-Roxheim – Die Bernd-Jung-Stiftung fördert Projekte für Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales. Dr. Nicolas Meyer (FWG), seit dem 01.01.2024 Oberbürgermeister der Stadt Frankenthal, wird neues Kuratoriumsmitglied der Stiftung. Bei einem Gesprächstermin im Rathaus Frankenthal wurden bereits erste gemeinsame Projektideen für Kinder und Jugendliche besprochen.

„Die Bernd-Jung-Stiftung setzt sich in vielfältiger Weise für die Förderung von Kindern und Jugendlichen in allen Altersstufen in den Bereichen Sport, Bildung und Soziales ein. Ich freue mich, die Stiftung in dieser wichtigen Arbeit unterstützen zu können sowie ihr Wirken für eigene Angebote und Projekte mitzugestalten. Diese Verantwortung wahrnehmen zu können, ist mir in diesen Zeiten großer Herausforderungen ein besonderes Anliegen.“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Der Vorstand und die Geschäftsführung der Stiftung freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Dr. Nicolas Meyer.