Mann stürzt von Kran – Nachtragsmeldung

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Nachdem ein 51-Jähriger am Montag 29.01.2024 von einem Kran stürzte und verstarb, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Zum Zeitpunkt des Sturzes wurde der Kran in der Nelkestraße aufgebaut.

Der Mann befand sich hierfür auf den in 5 Metern Höhe befindlichen Betongegengewichten des Krans und stürzte aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Handy aus der Hand gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Einer 41-Jährigen, die am 30.01.2024 gegen 00:30 Uhr, die Spatenstraße entlanglief, wurde ihr Handy gestohlen. Sie hatte das Gerät in der Hand gehalten, als eine bislang unbekannte Person ihr das Telefon abnahm und in Richtung Kreuzstraße flüchtete.

Die Person konnte die 41-Jährige lediglich als komplett schwarz gekleidet und etwa 1,70 m groß beschrieben werden. Sie können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

54-Jährige leicht verletzt

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Fries-Straße wurde am 29.01.2024 gegen 11 Uhr, eine 54-jährige Fußgängerin von einem vorbeifahrenden Auto am Arm touchiert. Sie wurde hierdurch leicht verletzt. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr der Unfallverursacher weiter ohne seiner Pflicht als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Die Ermittlungen zu dem flüchtigen Fahrer dauern derzeit an.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Hochwertige E-Bikes gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen Sonntag, 28.01.2024 um 10 Uhr und Montag, 29.01.2024 um 08 Uhr, wurden aus einer Garage in der Karl-Otto-Braun-Straße zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Einbruch in Schule

Ludwigshafen (ots) – In eine Schule in der Leuschnerstraße wurde am vergangenen Wochenende (26.01.-29.01.2024) eingebrochen. Im Schulgebäude drangen die Täter in mehrere Räume, u.a. auch das Lehrerzimmer, ein. Sie konnten mit Bargeld in Höhe von rund 150 Euro unerkannt fliehen.

Sie können Hinweise geben? Bitte wenden Sie sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

Mehrere Autos in Ludwigshafen angegangen

Ludwigshafen (ots) – Über das Wochenende wurde auf dem Ostringplatz eine Scheibe eines Transporters eingeschlagen. Ob aus dem Fahrzeug etwas entwendet wurde, wird aktuell ermittelt. Der geschätzte Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf 500 Euro.

Bereits zwischen dem 26.01.2024, 19 Uhr, und dem 27.01.2024, 8 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem unverschlossenem Auto in der Wöhlerstraße Dokumente und Tankkarten. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Auch im Ziegeleiweg wurde ein Auto angegangen. Das wurde der Polizei am 29.01.2024 Uhr gemeldet. Hier wurde die Fensterscheibe eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Roller geklaut – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 29.01.2024 zw. 02-05:30 Uhr, stahlen Unbekannte einen weißen Motorroller der Marke Piaggio in der Raschigstraße. Der Roller war verschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Montag 29.01.2024 gegen 07:20 Uhr, wurden 2 Personen bei einem Unfall in der Ludwig-Reichling-Straße leicht verletzt. Ein 18-Jähriger wollte sein Auto parken und dafür links abbiegen. Er missachtete dabei den Vorrang eines entgegen kommenden 28-jährigen Autofahrers. Dieser versuchte auszuweichen und fuhr gegen ein geparktes Auto.

In diesem saß ein 21-Jähriger. Der 28-Jährige und der 21-Jährige wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Unfallflucht dank aufmerksamer Zeugen geklärt

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Montag 29.01.2024 gegen 19:50 Uhr, beobachteten Zeugen wie eine 37-Jährige mit ihrem Auto beim Einparken auf dem Danziger Platz ein anderes Auto beschädigte. Die Fahrerin kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 750 Euro und parkte ihr Auto in der Jägerstraße. Dank dem Zeugenhinweis konnten die alarmierten Polizeikräfte die 37-jährige Verursacherin ermitteln.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen.

Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Unbekannte versuchten in der Zeit vom 26.01.2024 – 29.01.2024 in eine Reinigung in der Silgestraße einzubrechen. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .