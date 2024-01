Verkehrsunfall mit flüchtigem Unfallverursacher

Worms (ots) – Am Dienstag 30.01.2024 gegen 17:45 Uhr kam es im Einmündungsbereich der Klosterstraße/ Cornelius-Heyl-Straße zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Die 56-jährige, alleinige Fahrzeuginsassin eines PKW, befuhr zuvor die Klosterstraße und bog von dieser nach links, in die Cornelius-Heyl-Straße ab.

Der unbekannte, flüchtige Fußgänger passierte währenddessen die auf der Cornelius-Heyl-Str. befindliche Verkehrsinsel und übersah beim Überqueren, die bereits abgebogene Fahrerin des PKW. Der Fußgänger kollidierte daraufhin mit der Fahrzeugfront des PKW und schlug hierbei mit seinem Kopf auf der Motorhaube ein. Im Anschluss verließ der Verkehrsunfallverursacher, ohne die Nennung seiner Personalien, die Unfallörtlichkeit.

Täterbeschreibung:

Männliche Person, ca. 165 cm groß, kräftige Statur, ca. 60-65 Jahre alt, osteuropäischer Akzent, dunkle Bekleidung, schwarze Wollmütze.

Die möglichen Verletzungen des Fußgängers sind unbekannt. Am PKW der 56-jährigen Verkehrsunfallbeteiligten entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise auf den Verkehrsunfallverursacher nimmt die Polizei Worms unter Telefon: 06241 852-0.

Ladendiebstahl endet mit Widerstand

Worms (ots) – Eine 36-Jährige hat am Montagmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Geschäft für Elektronikartikel in der Schönauer Straße Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Gegen 13:45 Uhr wurde ein Ladendetektiv auf die Frau aufmerksam, als diese gewaltsam die elektronische Diebstahlsicherung eines Smartphones entfernte und anschließend in ein nahe liegendes Fast-Food-Restaurant flüchtete.

Dort konnte sie von dem Ladedetektiv und einem Mitarbeiter des Elektromarktes gestellt werden. Die 36-Jährige versuchte weiter zu flüchten und musste bis zum Eintreffen einer Streife der Wormser Polizei festgehalten werden. Dabei wurde dem Ladendetektiv ins Gesicht gespuckt. Nachdem die Tatverdächtige durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden konnte, leistete sie beim Transport zur Dienststelle Widerstand und verletzte eine Beamtin durch einen Tritt ans Knie leicht.

Darüber hinaus wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Die 36-Jährige war augenscheinlich alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihr wurde daher auf Anordnung eines Ermittlungsrichters eine Blutprobe entnommen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Frau wieder entlassen. Das entwendete Smartphone konnte bei ihr zwischenzeitlich aufgefunden und sichergestellt werden.

Sie muss sich nun in gleich mehreren Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Ladendiebstahl verantworten.

Kreis Alzey-Worms

Körperverletzungsdelikt mit Messer

Alzey (ots) – Am Sonntag 28.01.2024 gegen 23:30 Uhr, kam es auf dem angrenzenden Parkplatz der Gustav-Heinemann-Realschule zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen dem 27-jährigen Opfer und dem unbekannten Täter, die in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei stach der Unbekannte dem Opfer mit einem Messer in den Brustbereich, wodurch es schwere innere Verletzungen erlitt und im DRK Alzey notoperiert werden musste.

Das Opfer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr und konnte bereits zur Sache vernommen werden.

Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des unbekannten Täters sind Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.