Haftbefehl am Hauptbahnhof

Heidelberg (ots) – Am Montag 29.01.2024, hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der aus Nigeria stammende 31-Jährige wurde gegen 03:14 Uhr von den Beamten routinemäßig kontrolliert. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vorlag.

Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde der Mann polizeilich gesucht. Nach der Vorführung beim Amtsgericht Heidelberg wurde der Mann in die JVA Mannheim eingeliefert.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Frau belästigt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagabend überquerte eine 32-Jährige den Fußgängerüberweg der Kürfürsten-Anlage am Adenauerplatz in Höhe der Haltestelle Seegarten in Richtung Weststadt. Mitten auf der Fahrbahn wurde sie unvermittelt von einem ihr entgegenkommenden fremden Mann umarmt, der lautstark angab die 32-Jährige zu kennen und berührte sie unsittlich. Schnell löste sich die Frau aus der Umarmung des Unbekannten, der in unbekannte Richtung davonlief.

Die 32-Jährige erstattete Anzeige beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, welches umgehend eine Fahndung nach dem unbekannten Täter einleitete. Der Mann konnte nicht aufgefunden werden.

Täterbeschreibung:

Ende 40 bis Anfang 50 Jahre, ca. 160-170 cm groß, Brille (vermutl. schwarz, rund), kurze Haare (ca. 3 mm), schmächtige sehr dünne Statur, gebückte Haltung, hageres Gesicht (evt. faltig). Der Mann trugen eine schwarze Jacke, Jeans und Rucksack.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden, unter: 0621-174 4444.

Kollision zwischen Auto und Straßenbahn

Heidelberg (ots) – Am Montag um 09:15 Uhr kam es in der Bergheimer Str./Kreuzung Kirchstr.zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Eine 33-jährige BMW-Fahrerin war auf der Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Autobahn unterwegs. Als sie an der Kreuzung nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang einer auf der Bergheimer Straße entgegen kommenden Straßenbahn.

Daraufhin kam es zu einer Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro.

Das Auto der 33-jährigen Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und wurde daraufhin abgeschleppt. Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg nahm den Unfall auf und veranlasste den Austausch der Personalien der Unfallbeteiligten.